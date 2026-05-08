Chuyên gia quốc tế lý giải động lực mới của giá vàng năm nay

Vàng nên được nhìn như tài sản chiến lược, không phải công cụ đầu cơ

Sau giai đoạn liên tục lập đỉnh với tần suất dày đặc trong năm ngoái, giá vàng hiện vẫn là tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi nhiều yếu tố từng hỗ trợ kim loại quý này chưa hoàn toàn biến mất khỏi thị trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định các yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng năm ngoái hiện vẫn còn, dù bối cảnh thị trường đã có nhiều thay đổi. Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông được cho là một trong những yếu tố làm thay đổi xu hướng của vàng thời gian qua.

Theo vị chuyên gia, động lực hỗ trợ giá vàng vẫn đến từ hoạt động mua ròng của các ngân hàng Trung ương. “Dù có những giai đoạn bán ra, tính chung cả năm ngoái và quý I năm nay, các ngân hàng Trung ương vẫn duy trì xu hướng mua ròng vàng”, ông nói.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự thay đổi trong hành vi của các nhà đầu tư phương Tây trong bối cảnh chính sách lãi suất biến động. Năm ngoái, thị trường từng đặt câu hỏi về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi năm nay cơ quan này sẽ có Chủ tịch mới.

Trong trường hợp lãi suất tiếp tục tăng do áp lực lạm phát gia tăng, xu hướng tìm đến vàng của nhà đầu tư phương Tây có thể tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thời gian tới, các yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá vàng gồm dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF), xu hướng đầu tư vàng miếng và vàng xu. Theo chuyên gia WGC, nhà đầu tư châu Á thường chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các yếu tố nội tại của từng quốc gia, trong khi dòng vốn ETF chủ yếu phản ánh xu hướng đầu tư tại các thị trường phương Tây. Xét tổng thể, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong giai đoạn tới.

Trả lời câu hỏi về sự khác biệt trong hành vi đầu tư vàng của Việt Nam so với khu vực ASEAN và rủi ro mua vàng ở vùng giá cao, ông Shaokai Fan nhận định, về bản chất, hành vi nắm giữ vàng của người dân Việt Nam không khác nhiều so với khu vực khi nhiều quốc gia ASEAN đều đối mặt với lạm phát và biến động tiền tệ.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất của Việt Nam nằm ở cấu trúc thị trường và khả năng tiếp cận vàng. Nhu cầu đầu tư và tích trữ vàng miếng có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu đối với vàng xu tăng mạnh. Một trong những nguyên nhân là khả năng tiếp cận vàng miếng bị hạn chế, kéo theo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá thế giới duy trì ở mức cao.

Đối với rủi ro đầu tư vàng ở vùng giá cao, đại diện WGC cho rằng vàng nên được nhìn nhận như tài sản chiến lược dài hạn thay vì công cụ đầu cơ ngắn hạn. Giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn nhưng vẫn đóng vai trò ổn định giá trị danh mục đầu tư và tăng khả năng chống chịu trước biến động kinh tế.

Chuyên gia nói về việc huy động “vàng gối đầu giường”

Chia sẻ về giải pháp huy động vàng trong dân, ông Shaokai Fan cho biết, nhiều quốc gia từng triển khai các mô hình tương tự nhằm đưa lượng “vàng gối đầu giường” vào lưu thông trong nền kinh tế. Trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ là ví dụ đáng chú ý khi vàng được chấp nhận rộng rãi trong hệ thống ngân hàng. Người dân có thể gửi vàng tại ngân hàng, dùng vàng làm tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc sử dụng trong thanh toán.

Theo ông Shaokai Fan, để vàng thực sự được luân chuyển trong nền kinh tế, điều kiện tiên quyết là vàng phải được chấp nhận trong hệ thống tài chính - ngân hàng và cần có thay đổi về quy định pháp lý để hỗ trợ quá trình này.

Một nội dung khác cũng được quan tâm là câu chuyện chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới. Ông Shaokai Fan cho rằng việc chênh lệch giá giảm từ khoảng 30 triệu đồng xuống còn 16-17 triệu đồng/lượng là tín hiệu tích cực, phản ánh nhà đầu tư đang thận trọng hơn sau giai đoạn giá vàng biến động mạnh.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên, mức chênh lệch hiện nay của Việt Nam vẫn rất cao nếu so với các thị trường lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ (khoảng 14-20 USD/ounce), trong khi Việt Nam tương đương khoảng 600 USD/ounce, nên còn dư địa rất lớn để Việt Nam giảm chênh lệch giá vàng.

Đại diện WGC cho rằng, để giảm áp lực chênh lệch giá, Việt Nam cần sớm làm rõ cơ chế hạn ngạch nhập khẩu vàng và cho phép nhập khẩu vàng theo cơ chế mới. Đồng thời, việc có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất vàng miếng cũng có thể giúp cải thiện nguồn cung và ổn định thị trường trong dài hạn.

Ông Shaokai Fan cũng nhận định khả năng giá vàng tiếp tục tăng trong thời gian tới vẫn hiện hữu khi nhiều yếu tố rủi ro trên thế giới chưa được giải quyết hiệu quả.