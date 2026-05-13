Chuyên gia lý giải bạc tăng giá mạnh hơn vàng, có phiên gấp 16 lần

Những ngày qua, bạc liên tục tăng giá, bỏ xa đà hồi phục của vàng. Có thời điểm trong khi giá bạc tăng hơn 7%/phiên thì vàng giao ngay chỉ nhích nhẹ chưa tới 0,5%. Tốc độ tăng giá của bạc hiện vượt vàng tới 16 lần.

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay đồng loạt tăng mạnh ngay đầu phiên, bạc thỏi 1 kg tại các thương hiệu lớn tăng hơn 3,3 triệu đồng/kg. Đà đi lên của thị trường trong nước diễn ra cùng xu hướng phục hồi của giá bạc thế giới, hiện vượt 86 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng vẫn biến động tăng rồi giảm. Giá vàng giao ngay thế giới đang điều chỉnh về vùng 4.700 USD/ounce, vàng trong nước đang quanh mức 162-165 triệu đồng/lượng - giảm khoảng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Lý giải về sự lệch pha của vàng bạc, các chuyên gia lý giải điểm cốt yếu nằm ở "bản chất kép" của bạc. Trước đó, trong bối cảnh thị trường kim loại quý điều chỉnh, bạc cũng giảm mạnh hơn vàng.

Khác với vàng chủ yếu dùng để dự trữ và trang sức, có tới khoảng 50% nhu cầu bạc trên toàn cầu xuất phát từ các ứng dụng công nghiệp. Sự lai tạp này biến bạc thành một tài sản có biên độ dao động mạnh (hệ số beta cao). Khi rủi ro thị trường tăng cao, bạc phát huy vai trò hầm trú ẩn an toàn; nhưng khi kinh tế mở rộng, giá trị của nó lại được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp thực tế.

Hiện, các động lực cấu trúc hỗ trợ giá bạc vẫn cực kỳ vững chắc. Đầu tiên là cơn khát từ công nghệ tương lai, khi nhu cầu từ các ngành sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, chất bán dẫn và đặc biệt là cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang tăng vọt. Nhiều chuyên gia phân tích dự báo nhu cầu công nghiệp sẽ chính thức vượt qua nguồn cung ngay trong năm 2026.

Thị trường chưa đánh giá đúng mức độ khan hiếm của bạc

Thêm vào đó là tình trạng ách tắc nguồn cung. Thị trường dường như vẫn chưa đánh giá đúng mức độ khan hiếm của bạc, bởi phải mất từ 7 đến 10 năm để đưa một mỏ bạc mới vào khai thác.

Mặt khác, các lệnh hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc được áp dụng từ tháng 1/2026 đang giáng thêm một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuối cùng, dòng tiền đầu tư vẫn đang cho thấy sự mạnh mẽ. Nhu cầu đầu tư vật chất trong năm 2025 và đầu năm nay đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm, với động lực chính đến từ các nhà đầu tư Ấn Độ và sự dịch chuyển danh mục đáng kể của giới đầu tư châu Âu từ các kim loại quý khác sang bạc.

Bên cạnh nhu cầu tích trữ gia tăng, nhu cầu bạc trong công nghiệp tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay khi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, mạng lưới truyền tải điện và xe điện tiếp tục được thúc đẩy đầu tư.

Theo The Silver Institute, thị trường bạc đã trải qua 5 năm liên tục thiếu hụt nguồn cung và được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm nay. Tổng mức thâm hụt lũy kế được dự báo lên đến hơn 23.700 tấn, tương đương hơn 90% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu.

Tỷ lệ vàng - bạc đang vào mức 61 nói lên điều gì?

Ngoài ra, sự khác nhau giữa biên độ dao động của hai kim loại quý này còn có thể lý giải thông qua tỷ lệ vàng - bạc (Gold-Silver Ratio). Sau khi rớt xuống mức thấp 43, tỷ lệ này hiện đang dao động quanh mức 61. So với mức trung bình lịch sử (từ 65 đến 75), bạc hiện tại đang ở mức định giá tương đối hợp lý so với vàng: không quá rẻ, cũng không quá đắt.

Điều này có nghĩa là tình trạng bạc bị "định giá thấp nghiêm trọng", dư địa tăng giá theo đó cao hơn vàng nhiều lần.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia trong ngành cho biết: “Nếu xét tương quan nắm giữ, tỷ lệ vàng - bạc phổ biến trên thị trường hiện ở mức khoảng 1:12. Tuy nhiên, xét về giá quốc tế, 1 ounce vàng đang tương đương khoảng 60 ounce bạc, cho thấy khoảng cách định giá còn khá lớn và bạc vẫn còn dư địa tăng trưởng. Do đó, bạc còn nhiều dư địa tăng giá hơn vàng”.

Vị này cũng nhấn mạnh ngoài yếu tố đầu tư, bạc còn có lợi thế trong lĩnh vực sản xuất nhờ đặc tính dẫn điện tốt và khả năng chống oxy hóa cao. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và một số ứng dụng y tế, tạo nền tảng nhu cầu công nghiệp tương đối bền vững…

Dù vậy, giới chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên chủ quan khi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu điểm, việc bạc liên tục giữ được hiệu suất vượt trội so với vàng là một kịch bản đầy thách thức. Thay vì mua bạc chỉ vì kỳ vọng tỷ lệ vàng - bạc sẽ trở về mức bình thường, dòng tiền hiện tại đang đặt cược vào một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng kinh tế thực sự.