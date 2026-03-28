Chuyên gia hiến kế thoát cảnh “chưa giàu đã già”

Rừng - biển hội tụ, tiềm năng vượt trội

Ngày 28/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”, thu hút khoảng 800 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương (ngoài cùng bên phải) và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin thêm về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, đặc biệt những điều kiện mà tỉnh đã và đang chuẩn bị để chào đón, đồng hành, tạo thuận lợi cao nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh nổi trội, với không gian phát triển mới, quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rất rộng.

Sau sáp nhập, Gia Lai có diện tích lớn thứ hai cả nước; dân số hơn 3,5 triệu người với 35 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tỉnh cũng sở hữu trên 600.000ha rừng và quỹ đất nông nghiệp rộng lớn. Đây không chỉ là lợi thế về quy mô, mà còn là nền tảng đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Gia Lai nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông - Tây và Bắc - Nam. Tỉnh giữ vai trò là cầu nối giữa Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Vị trí này tạo ra lợi thế đặc biệt trong phát triển logistics liên vùng, giao thương quốc tế, công nghiệp chế biến, xuất khẩu và kinh tế cửa khẩu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin về tiềm năng, lợi thế của địa phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Gia Lai còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đồng thời nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, tạo nên một cấu trúc kinh tế đa ngành.

Hiện thực hóa tăng trưởng hai con số

Tham luận tại hội nghị, TS Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chia sẻ: Cũng như cả nước, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu này thể hiện khát vọng và quyết tâm chính trị nhằm thoát “bẫy” thu nhập trung bình, khi thời kỳ “dân số vàng” chỉ còn khoảng 15 năm tới. Đây là cơ hội cuối cùng nhằm thoát cảnh “chưa giàu đã già”.

TS Trần Du Lịch hiến kế để Gia Lai phát triển vượt trội trong thời gian tới (Ảnh: Ban tổ chức).

TS Trần Du Lịch cho rằng, dù tốc độ tăng GRDP bình quân đạt khoảng 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước là 6,3%/ năm. Tuy nhiên, Gia Lai cũng không thể có sự tăng trưởng đột biến lên mức 10-10,5%/năm trong giai đoạn tới, nếu tiếp tục phát triển theo mô hình kinh tế chủ yếu dựa vào thâm dụng vốn và lao động giá rẻ như hiện nay.

Theo TS Trần Du Lịch, vấn đề đang đặt ra là phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn sang tăng trưởng chủ yếu dựa vào tri thức. Cùng với đó, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm khai thác tiềm năng và các lợi thế vượt trội.

Mục tiêu thoát khỏi “bẫy” thu nhập trung bình là một khát vọng lớn, cũng là cơ hội trong khoảng 15 năm tới, trước khi bước vào thời kỳ dân số già. Do đó, Gia Lai hoàn toàn có thể hiện thực hóa khát vọng này vào năm 2040 nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 10%/năm.

Theo TS Trần Du Lịch, để đạt được mục tiêu trên, Gia Lai cần tập trung vào bốn định hướng lớn: Xây dựng nền công vụ thực sự “kiến tạo phát triển”, tiến tới số hóa 100% dịch vụ hành chính công; tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và kinh tế dịch vụ; đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược và kết nối vùng nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.