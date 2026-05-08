Chuyên gia hé lộ kỹ năng để người làm nghề tài chính không bị AI đào thải

Theo nhóm nghiên cứu gồm các trường đại học, chuyên gia tài chính và lãnh đạo tại các doanh nghiệp, ngành nghề tài chính, đặc biệt là kế toán - kiểm toán, đang chuyển dần từ vai trò ghi chép số liệu sang nhóm nghề có giá trị cao hơn về quản trị, phân tích và chiến lược doanh nghiệp. Đây cũng là lý do ngành tiếp tục giữ sức hút với người trẻ trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và yêu cầu minh bạch tài chính ngày càng cao.

Chia sẻ tại Hội thảo "Con đường phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao kế toán, kiểm toán" diễn ra ngày 7/5 tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Smart Train Academy - cho biết nghề tài chính không còn đơn thuần đòi hỏi chuyên môn, mà đang bắt buộc nhân viên trong ngành phải biết ứng dụng công nghệ, AI vào nghiệp vụ.

Vị này nói, có nhiều người học ngành khác như tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, xã hội... nhưng vẫn làm kế toán - kiểm toán hiệu quả. Điều này phản ánh tính liên ngành, đa ngành, thông qua ứng dụng công nghệ AI.

"Hơn 20 năm trước, người trong ngành chủ yếu cạnh tranh bằng chuyên môn nghiệp vụ, ai giỏi nghề sẽ được nể trọng và đánh giá cao. Khoảng 5 năm trước, kỹ năng mềm bắt đầu trở nên quan trọng hơn. Còn thời gian gần đây, người làm nghề phải bổ sung thêm kỹ năng về ứng dụng công nghệ, số hóa", ông Hoàng Thanh chia sẻ.

Vị chuyên gia cũng cho biết ngành kế toán - kiểm toán hiện có xu hướng trẻ hóa. Nhiều sinh viên đã chủ động học thêm các chứng chỉ nghiệp vụ từ sớm, chuẩn bị cho công việc tương lai.

Các chuyên gia chia sẻ về công nghệ đang định hình lại chức năng của nghề tài chính, kế toán - kiểm toán (Ảnh: BTC).

Thực tế, ngành tài chính toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng len sâu vào mọi ngóc ngách của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đi kèm với làn sóng đổi mới này là những thách thức không nhỏ, từ rủi ro mô hình, vấn đề đạo đức, quyền riêng tư, đến khoảng trống pháp lý khiến nhiều ứng dụng AI vẫn hoạt động trong “vùng xám” của luật pháp.

Dù áp lực lớn, ngành kế toán - kiểm toán vẫn giữ sức hút mạnh mẽ khi có gần 93% sinh viên ra trường làm đúng ngành, nhiều người có việc từ trước khi tốt nghiệp, cùng cơ hội thăng tiến tốt khi biết nắm bắt.

Các chuyên gia còn nhấn mạnh, nhiều người được đào tạo bởi nghề tài chính hiện đang đóng góp lớn cho nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, cụ thể tại các vị trí: kế toán trưởng, giám đốc tài chính, kiểm soát và giám sát... Nghề này đang chuyển dần từ vai trò ghi chép số liệu sang nhóm nghề có giá trị cao hơn về quản trị, phân tích và chiến lược doanh nghiệp. Đây cũng là lý do ngành kế toán - kiểm toán tiếp tục giữ sức hút với người trẻ trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và yêu cầu minh bạch tài chính ngày càng cao.

PGS.TS Nguyễn Phong Nguyên - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - UEH, cho biết thêm thị trường lao động ngành kế toán - kiểm toán hiện mở ra nhiều lựa chọn hơn cho thế hệ trẻ. Dù mức lương khởi điểm ở một số nơi không quá vượt trội, nhưng cơ hội tìm việc lại thuận lợi hơn so với thế hệ trước, nhờ nhu cầu tuyển dụng lớn từ doanh nghiệp, đặc biệt ở các lĩnh vực như: tài chính, kiểm toán, thuế, quản trị rủi ro... Ở các vị trí cao, mức lương càng tương xứng.

Người làm kế toán - kiểm toán hiện cũng có xu hướng học nâng cao mạnh mẽ hơn. Các năng lực được đánh giá quan trọng hàng đầu gồm: giải quyết vấn đề, ra quyết định, giao tiếp, tư duy chiến lược và quản lý nguồn lực.