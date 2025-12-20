Chuyển đổi số tại BIC: Đơn giản hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Hai mươi năm phát triển, BIC không ngừng khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là một chiến lược phát triển bài bản.

Số hoá để phục vụ khách hàng tốt hơn

Công nghệ thông tin vốn giữ vai trò quan trọng đối với ngành tài chính nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng, là yếu tố quyết định tới quản trị hệ thống và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nắm bắt xu thế này, BIC đã chủ động đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, không chỉ để gia tăng năng lực quản trị mà còn để giải quyết bài toán nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ứng dụng di động MyBIC cùng website mybic.vn đã trở thành công cụ quen thuộc với khách hàng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, khách hàng có thể tham gia bảo hiểm, gửi hồ sơ bồi thường, quản lý hợp đồng bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi và trải nghiệm nhiều tiện ích ưu việt khác.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và hóa đơn điện tử được gửi ngay sau vài phút, trong khi công nghệ nhận diện ký tự (OCR) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, mang lại trải nghiệm tối ưu.

Ứng dụng MyBIC mang tới những trải nghiệm bảo hiểm số hiện đại cho khách hàng (Ảnh: BIC).

Không ngừng đổi mới, BIC còn triển khai ứng dụng tin nhắn Zalo OA, tạo ra kênh thông tin nhanh chóng, kịp thời tới khách hàng. Với hơn 70 triệu người dùng, Zalo trở thành cầu nối trực tuyến hiệu quả, thay thế dần cho hình thức SMS truyền thống. Khách hàng có thể mua bảo hiểm, tra cứu thông tin, nhận thông báo về tình trạng đơn hàng, nhắc hạn tái tục… ngay trên Zalo.

Song song với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, BIC cũng chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại để mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Hệ thống dữ liệu được quản lý tập trung, kết nối thông suốt giữa các đơn vị thành viên. Các quy trình nghiệp vụ được tự động hóa, giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, từ đó mang lại sự tiện lợi và an tâm cho khách hàng.

Sau khi tiếp nhận và triển khai hệ thống quản trị nội bộ B.One từ BIDV, BIC định hướng xây dựng văn phòng không giấy tờ, hướng tới phần lớn giao dịch nội bộ và với khách hàng đều thực hiện trên nền tảng số.

Điều này không chỉ giúp tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý công việc, để khách hàng luôn được phục vụ nhanh chóng và chính xác.

Không ngừng nỗ lực gia tăng giá trị cho khách hàng

Để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, BIC xác định rõ trọng tâm là nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua số hóa toàn diện và đổi mới công nghệ. Công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ vận hành, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp BIC tạo ra những giá trị khác biệt, mang đến sự tiện lợi, minh bạch và an tâm cho người tham gia bảo hiểm.

Công nghệ đóng vai trò là đòn bẩy chiến lược của BIC (Ảnh: BIC).

Ứng dụng di động và website MyBIC sẽ tiếp tục được nâng cấp với nhiều tiện ích thông minh như trợ lý ảo, eKYC, chữ ký số, thông báo theo thời gian thực và gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.

Khách hàng có thể thực hiện trọn vẹn mọi thao tác bảo hiểm trên môi trường số, từ đăng ký, thanh toán đến giám định bồi thường, chỉ với vài bước đơn giản. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và hóa đơn điện tử sẽ được phát hành tức thì, trong khi quy trình bồi thường tiếp tục được rút ngắn và dễ theo dõi.

Song song với đó, BIC sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái số kết nối đa dạng kênh phân phối, từ ngân hàng, ví điện tử đến sàn thương mại điện tử, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm thuận tiện hơn. Các nền tảng được phát triển theo định hướng “mobile-first” (ưu tiên cho thiết bị di động), mang lại sự linh hoạt và trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Trong tương lai gần, BIC sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bảo hiểm thuận tiện và thông minh hơn. Trợ lý ảo (Chatbot AI) sẽ đồng hành 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi giao dịch, trong khi các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế cá nhân hóa, hướng tới đáp ứng tốt các nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng.

Với định hướng công nghệ rõ ràng, BIC tái khẳng định cam kết lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. BIC sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho số hóa, không ngừng đổi mới vì lợi ích của khách hàng, giữ vững vị thế trên thị trường và đóng góp tích cực vào tiến trình số hóa ngành bảo hiểm cũng như nền kinh tế Việt Nam.