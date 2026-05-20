Chuyện của những cổ phiếu tăng giá trên 5.000%: Cơ hội nào cho sàn HoSE??

Hyosung Heavy tăng 53.700%, Tesla giúp tài sản Elon Musk tăng 825,1 tỷ USD

Hồi đầu tháng 5 năm nay, Seoul Economic Daily gây chú ý khi đăng tải bài báo có tên “Cổ phiếu Hyosung Heavy tăng vọt 53.700% trong sáu năm nhờ nhu cầu năng lượng từ trí tuệ nhân tạo”.

Seoul Economic Daily dẫn thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, ngày 4/5, Hyosung Heavy Industries đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,64 triệu won tại một thời điểm trong phiên giao dịch trước đó, ghi nhận đà tăng 53.700% trong sáu năm.

Khi cổ phiếu tăng vọt, câu chuyện của một nhà đầu tư đã thu hút sự chú ý trở lại trên mạng. Vào ngày 27/10 năm trước, một bài đăng có tiêu đề "Mua cổ phiếu trước khi vào tù" xuất hiện trên một cộng đồng trực tuyến.

Tác giả, chỉ được xác định bằng tên viết tắt A, tuyên bố đã mua 30.000 cổ phiếu của Hyosung Heavy Industries với giá 8.530 won mỗi cổ phiếu. Tổng đợt mua này giá trị là 261 triệu won. A cho biết gần đây anh ta đã kiểm tra tài khoản môi giới của mình sau khi được thả tự do sau khi mãn hạn tù và phát hiện tổng giá trị đã tăng vọt lên 105,21 tỷ won.

Hyosung Heavy Industries đã biến nhiều nhà đầu tư trở thành tỷ phú.

Một ví dụ điển hình về việc cổ phiếu biến cổ đông thành tỷ phú là Tesla. Tính từ 2010, thời điểm IPO, giá cổ phiếu Tesla cũng đã tăng hàng chục ngàn %. Nhiều người đã thực sự đổi đời nhờ nắm giữ Tesla.

Khối tài sản biến động mạnh mẽ của Elon Musk là ví dụ dễ hình dung nhất. Hồi đầu năm nay, tổng tài sản của Elon Musk được xác định là 839 tỷ USD, tăng 825,1 tỷ USD, tương đương 5.936% sau 10 năm và vững vàng ở vị trí Người giàu nhất hành tinh. Ông Musk còn được dự báo sẽ là người đầu tiên cán mốc ngàn tỷ đô la tài sản. Tất cả đều chỉ đến từ Tesla, chứ chưa tính đến SpaceX.

Còn tại châu Âu, nổi bật nhất là Rheinmetall của Đức. Cổ phiếu này đã tăng khoảng 1.500-1.600% trong 5 năm, tức khoảng 16 lần. Đây là mức tăng thuộc hàng “quái vật” của thị trường châu Âu.

Có thể thấy ở cả thị trường châu Á, lẫn Âu Mỹ, không khó để tìm kiếm những cổ phiếu có đà tăng “quái vật” với tốc độ tăng hàng ngàn phần trăm, thậm chí hàng chục ngàn phần trăm. Vậy, thị trường chứng khoán non trẻ của Việt Nam có được cơ hội này không?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến rất nhiều cổ phiếu tăng bằng lần.

Trước đây, một số mã “leo thang” có thể kể đến như DIG, CEO, VGI, VCS, ASM… Trong đó, DIG ấn tượng nhất. Từ vùng giá khoảng 2.000-3.000 đồng/cổ phiếu giai đoạn Covie-19, DIG từng tăng lên trên 120.000 đồng/cổ phiếu vào cuối 2021, tức tăng hơn 4.000%.

Còn ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu "họ" Vingroup, trong đó VIC luôn là tâm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam vì đà tăng không “mệt mỏi”. Khởi đầu năm 2025 với vùng giá khá thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu nhưng đóng cửa phiên giao dịch 19/5/2026, VIC dừng ở mức 225.100 đồng/cổ phiếu. Tính cả mức biến động sau chia tách, thị giá VIC đã tăng 204.900 đồng/đơn vị, tương đương 1.014% sau gần 1,5 năm giao dịch.

Đâu sẽ là những “siêu cổ phiếu”?

Như đã nêu trên, cũng giống như thị trường chứng khoán ở một số nước phát triển, sàn chứng khoán Việt Nam không thiếu những mã tăng bằng lần nhưng lại rất hiếm các “siêu cổ phiếu” thực sự.

Điểm giống nhau giữa VIC, Tesla và Hyosung Heavy Industries là cả ba đều không tăng giá chỉ nhờ kết quả kinh doanh hiện tại, mà chủ yếu nhờ kỳ vọng rất lớn của thị trường vào tương lai.

Tesla từng bị hoài nghi suốt nhiều năm vì liên tục đốt tiền, định giá quá cao và biến động dữ dội. Nhưng rồi cổ phiếu này vẫn tăng hàng chục lần khi thị trường thấy rằng Tesla không chỉ là hãng xe điện mà là công ty công nghệ và AI của tương lai.

Hyosung Heavy cũng có hành trình tương tự. Cổ phiếu từng bị xem là doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, nhưng sau đó tăng bùng nổ nhờ làn sóng AI và nhu cầu điện toàn cầu khiến thị trường định giá lại toàn bộ ngành hạ tầng năng lượng.

VIC hiện cũng đang đi theo một “câu chuyện lớn” như vậy: Xe điện, VinFast, hạ tầng, công nghệ, hệ sinh thái và tham vọng toàn cầu. Khi một cổ phiếu bước vào trạng thái được dẫn dắt bởi kỳ vọng tương lai thay vì chỉ lợi nhuận hiện tại, giá có thể tăng mạnh hơn rất nhiều so với các mô hình định giá thông thường.

Nhưng lịch sử thị trường cũng cho thấy mặt còn lại của vấn đề: Những cổ phiếu tăng mạnh nhất thường cũng là những cổ phiếu biến động mạnh nhất. Tesla từng có lúc mất hơn 70% giá trị trước khi hồi phục. Điều đó cho thấy con đường trở thành “siêu cổ phiếu” chưa bao giờ đi theo đường thẳng.

Cần tạo môi trường bình đẳng, minh bạch cho “siêu cổ phiếu thực lực”

Như đã nêu trên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang chứng kiến nhiều “siêu cổ phiếu” với đà tăng lên đến hàng ngàn phần trăm. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số đó đều đi lên bằng thực lực.

Trao đổi về vấn đề này, GS. TS. Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên thực tế, hành vi thao túng thị trường đã bị phanh phui để bảo vệ nhà đầu tư nhưng ở chiều ngược lại, với các “siêu cổ phiếu thực lực”, dường như chưa có công cụ nào để bảo vệ, thúc đẩy dù rằng các “siêu cổ phiếu thực lực” có đóng góp cho cả thị trường chứng khoán (giúp nhà đầu tư gặt hái được lợi nhuận, góp phần vào đà tăng trưởng của VN-Index và thanh khoản thị trường) và nền kinh tế (cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, hiện đại, hợp xu hướng thời đại, công nghệ xanh…).

Chia sẻ về vấn đề này, ông Cường nhận định Nhà nước không nên can thiệp vào việc giá cổ phiếu cao hay thấp. Nhưng điều quan trọng cơ quan quản lý nên làm chính là tạo ra một sân chơi bình đẳng, minh bạch, để cho nhà đầu tư thấy đây là cổ phiếu tăng thật, không phải lừa đảo.