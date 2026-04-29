Chuỗi Phê La tăng giá đồ uống, có loại lên gần 70.000 đồng/cốc

Mới đây, chuỗi đồ uống Phê La thông báo điều chỉnh giá bán nhiều loại đồ uống tại tất cả chi nhánh trên cả nước từ ngày 28/4, ngoại trừ cửa hàng ở Phú Quốc.

Cụ thể, theo thông báo trên fanpage chính thức, chuỗi đồ uống này cho biết việc tăng giá là do "chi phí nguyên vật liệu tăng cao". Một số đồ uống được điều chỉnh lên mức 69.000 đồng (đã gồm 8% VAT), tương đương mặt bằng chung của nhóm trà trái cây cỡ lớn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thay đổi cơ cấu phục vụ, một số đồ uống phổ biến như ô long nhài sữa, ô long long nhãn sữa... chỉ còn bán một cỡ lớn duy nhất, trong khi các sản phẩm còn lại vẫn duy trì hai cỡ như trước.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, một số khách hàng tỏ ra thông cảm với chuỗi đồ uống khi mà giá cả các mặt hàng đầu vào đều tăng. Một số khác bày tỏ không hài lòng sau thông báo điều chỉnh giá, cho rằng chất lượng dịch vụ chưa tương xứng.

Không ít khách hàng phản ánh chất lượng phục vụ chưa tương xứng sau khi điều chỉnh giá. Theo đó, tình trạng vệ sinh tại một số cửa hàng còn hạn chế, bàn ghế chưa được dọn dẹp kịp thời, đồ của khách trước để lại khá lâu, thậm chí có trường hợp khách phải tự thu dọn. Bên cạnh đó, thời gian chờ đợi được cho là còn kéo dài, chưa có cải thiện rõ rệt.

Một cửa hàng Phê La mở ngay cạnh Nhà Hát Lớn (Ảnh: Phê La).

Theo công bố của doanh nghiệp, chuỗi đồ uống Phê La bắt đầu ra mắt thị trường từ tháng 3/2021, sau hơn 5 năm, chuỗi này đã có gần 40 cửa hàng trên nhiều tỉnh thành cả nước như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... Hiện chuỗi đồ uống này được vận hành bởi Công ty cổ phần Phê La.

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025 một đơn vị công bố đầu tháng 4, khảo sát hơn 3.000 doanh nghiệp và hơn 3.000 thực khách trên cả nước cho thấy gần 60% nhà hàng, quán ăn đã tăng giá trong năm 2025.

Theo đơn vị nghiên cứu và khảo sát, nhiều cấu phần chi phí quan trọng đã tăng trên 5% trong thời gian gần đây, tạo sức ép lớn lên biên lợi nhuận và buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán hoặc tối ưu vận hành. Dù giá lương thực chỉ tăng nhẹ 0,17% trong năm 2025, mặt bằng giá chung vẫn ở mức cao do tác động tích lũy từ các đợt tăng trước đó.

Từ những yếu tố này, ngành F&B trong năm nay được dự báo vẫn chịu áp lực chi phí lớn, dù tốc độ tăng có thể chậm lại.