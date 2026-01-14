Chứng khoán Venezuela tăng 130% sau khi ông Maduro bị bắt giữ

Thị trường chứng khoán Venezuela đã có phản ứng bất ngờ trước việc cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Thay vì giảm, thị trường lại tăng vọt lên mức kỷ lục khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng phục hồi của nền kinh tế khó khăn này.

Hiện, chỉ số chuẩn IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) của Venezuela đã tăng hơn 130% kể từ chiến dịch quân sự Mỹ ngày 3/1. Đà tăng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quốc tế.

Giới phân tích nhận định diễn biến này phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư, rằng nền kinh tế Venezuela có thể ổn định trở lại sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt và trải qua vỡ nợ. Họ kỳ vọng việc tái cấu trúc chính quyền có thể giúp thu hút vốn đầu tư, hồi sinh việc sản xuất dầu và bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Reuters dẫn lại nhận định của BMI rằng khi tình hình còn biến động, thì Venezuela nhiều khả năng duy trì chế độ hiện tại nhưng điều chỉnh động thái. Cụ thể, Venezuela sẽ mềm mỏng hơn và cho phép Mỹ củng cố vị thế trong khu vực, đảm bảo khả năng tiếp cận ngành dầu mỏ với các điều kiện thuận lợi.

"Nhà đầu tư bắt đầu đặt cược việc ông Maduro mất quyền lực là điều kiện để Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Venezuela, tiến tới thỏa thuận tái cấu trúc", Anthony Simond - Giám đốc Đầu tư tại Aberdeen nhận định.

Điều này sẽ tác động đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các chiến lược gia cũng lưu ý rằng thị trường chứng khoán Venezuela có quy mô nhỏ, thanh khoản thấp và khó tiếp cận với nhà đầu tư toàn cầu. Điều này đồng nghĩa các biến động giá có thể rất lớn. Năm ngoái, chỉ số IBC đã tăng 1.644%.

Chuyên gia cũng cảnh báo phần lớn đà tăng của thị trường chứng khoán hiện là phản ứng theo tin tức.