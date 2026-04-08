Chứng khoán tăng mạnh sau tin thị trường được nâng hạng

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay (8/4), thị trường chứng khoán Việt trên đà hưng phấn mạnh mẽ sau tin FTSE giữ nguyên lộ trình nâng hạng trong kỳ rà soát phân loại tháng 3.

Theo kế hoạch, việc đưa Việt Nam vào rổ các chỉ số chứng khoán toàn cầu sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, dự kiến khởi động từ tháng 9 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Chứng khoán hưng phấn sau tin thị trường được nâng hạng (Ảnh: Hữu Khoa).

Với lộ trình mang tính bước ngoặt này, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tạo lực hút đáng kể với dòng vốn ngoại, nhất là với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tính đến 9h52 sáng nay, nhóm cổ phiếu VN30 có đà tăng tích cực, cả 30 mã đều đồng loạt tăng điểm. Mức tăng mạnh nhất tạm ghi nhận thuộc về VRE, SSI, VPB, TCB, VIC... Dòng tiền được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM.

Về thị trường chung, VN-Index tăng gần 38 điểm, dễ dàng vượt qua mốc 1.700 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 8.200 tỷ đồng, lực tăng lan rộng khi ghi nhận hơn 260 mã tăng giá.

