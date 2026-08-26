Chứng khoán tăng 30 điểm, cổ phiếu Techcombank gây chú ý

Phiên giao dịch 26/8 khép lại với đà tăng mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index dừng tại 1.821,32 điểm, tăng gần 30 điểm. HNX và UpCOM lần lượt dừng tại 281,96 điểm và 126,89 điểm. Thanh khoản ba sàn vào mức 21.000 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, các nhóm cổ phiếu chủ chốt như bất động sản, dầu khí, tài chính và bán lẻ cùng tăng điểm, dòng tiền phân hóa mạnh hơn phiên hôm qua.

Ở nhóm địa ốc, mã BCM của Becamex là một trong những cổ phiếu nổi bật nhất khi nhanh chóng kịch trần từ phiên sáng, lên giá 44.450 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1 triệu đơn vị và vẫn còn lượng dư mua tại mức giá trần.

Nhóm tài chính, mã TCB của Techcombank "bùng nổ" khi tăng hết biên độ, thanh khoản gần 40 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu tăng mạnh sau thông tin hai đối tác ngoại đàm phán mua cổ phần của ngân hàng. Tuy nhiên, phía Techcombank chưa có thông tin chính thức về thương vụ.

Từ lâu, Techcombank khẳng định sẵn sàng đón nhận một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong bối cảnh đây là ngân hàng tư nhân thuộc nhóm quy mô lớn tại Việt Nam chưa có đối tác chiến lược nước ngoài.

Tòa nhà Techcombank tại TPHCM (Ảnh: TCB).

Trở lại với thị trường chứng khoán, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. VIC của Vingroup tăng hơn 4,6%, đóng góp đến hơn 16 điểm cho chỉ số chung. Mã VCB của Vietcombank cũng tăng tốt, đóng góp hơn 1,6 điểm cho VN-Index.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng dù khối lượng giảm sút đáng kể, còn hơn 21 tỷ đồng. FPT là mã được mua ròng mạnh nhất với 203 tỷ đồng, mã TCB cũng được mua ròng mạnh hơn 136 tỷ đồng, PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận được mua ròng gần 100 tỷ đồng...

Chiều ngược lại, mã CTG của VietinBank và ACB của Ngân hàng Á Châu bị bán ròng với khoảng 78 tỷ đồng trên mỗi mã. Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng bị bán ròng hơn 61 tỷ đồng...