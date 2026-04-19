Chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử, Big Tech dẫn sóng giữa căng thẳng Iran

"Lúc nóng lúc lạnh" là cụm từ chính xác nhất để mô tả các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran trong tuần qua. Thế nhưng, trên phố Wall, bức tranh lại hoàn toàn trái ngược. Bỏ qua những rủi ro bủa vây, dòng tiền vẫn tự tin tìm kiếm lợi nhuận, đẩy các chỉ số chính thức thiết lập những cột mốc mới.

Theo Bloomberg, khép lại phiên giao dịch cuối tuần, 2 trong 3 chỉ số chứng khoán lớn nhất nước Mỹ đã lập đỉnh lịch sử, đánh dấu tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 1,2% trong phiên thứ sáu, nâng tổng mức tăng cả tuần lên 4,5%. Chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite bứt phá mạnh mẽ nhất với mức tăng 6,8% chỉ trong 5 phiên.

Ngay cả Dow Jones, dù chưa vượt đỉnh, cũng kịp ghi nhận một phiên cuối tuần bùng nổ khi tăng hơn 850 điểm (tương đương 1,8%), khép lại tuần giao dịch với mức tăng 3,2%.

Khẩu vị rủi ro hồi phục, phớt lờ rủi ro địa chính trị

Đà tăng của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh bức tranh địa chính trị vẫn còn nhiều mảng xám. Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì trước thời hạn hết hiệu lực vào thứ Ba tuần tới, nhưng triển vọng chấm dứt xung đột hoàn toàn vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, thị trường dường như không bận tâm. Chiến lược gia Adam Turnquist từ LPL Financial nhận định: "Phe tấn công đã quay lại. Khẩu vị rủi ro đang hồi phục, và áp lực xoay vòng sang các cổ phiếu chu kỳ bắt đầu hình thành bên dưới bề mặt thị trường".

Tại Trung Đông, hàng loạt tín hiệu tích cực đã khiến giá dầu lao dốc về mức thấp nhất kể từ khi chiến sự nổ ra. Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi xác nhận eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch - đã "mở hoàn toàn". Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Iran đồng ý đình chỉ vô thời hạn chương trình làm giàu uranium và hai bên sẽ sớm nối lại đàm phán.

Theo báo cáo của Rystad Energy, chỉ cần một tín hiệu đáng tin cậy về việc mở lại eo biển Hormuz cũng đủ "làm rung chuyển thị trường". Dù thực tế vẫn còn hàng trăm tàu chở dầu mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư và sản lượng dầu khu vực đã sụt giảm khoảng 12,4 triệu thùng/ngày, giới đầu tư không chờ đợi một thỏa thuận chính thức. Dòng tiền đang định giá trước khả năng hòa bình sẽ xảy ra.

Big Tech trở lại và "canh bạc" mang tên Tesla

Động lực chính kéo thị trường đi lên tiếp tục là nhóm công nghệ. Quỹ ETF theo dõi nhóm 7 cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã tăng vọt 9% chỉ trong 5 phiên gần nhất, tiến sát đỉnh lịch sử. Trước đó, nhóm này từng rơi xuống mức đáy kể từ tháng 7/2025 trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Theo dự báo của HSBC, mùa báo cáo quý I sẽ chứng kiến sự phân hóa. Lợi nhuận nhóm Magnificent Seven có thể tăng 20%, trong khi 493 doanh nghiệp còn lại thuộc S&P 500 chỉ tăng khoảng 12%. Tín hiệu lạc quan đã được nhen nhóm từ TSMC khi "ông lớn" đúc chip này công bố doanh thu tăng 40% và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng tới 66% so với cùng kỳ.

Tuần tới, tâm điểm dòng tiền sẽ đổ dồn vào Intel - cổ phiếu vừa chạm mức cao nhất kể từ năm 2000 - và đặc biệt là Tesla.

Tesla sẽ mở màn mùa báo cáo của Big Tech sau khi vừa chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 8 tuần. CEO Elon Musk đang nỗ lực thuyết phục giới đầu tư rằng Tesla là một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, không chỉ đơn thuần sản xuất xe điện.

Hãng đang hoàn tất thiết kế chip AI5 ứng dụng cho xe điện, cụm đào tạo AI, robot Optimus và đang ráo riết tuyển dụng kỹ sư tại Đài Loan. Kế hoạch tự sản xuất chip tại nhà máy Terafab cũng được đưa ra, dù giới chuyên gia đánh giá đây là một bài toán kỹ thuật cực kỳ phức tạp.

Theo đánh giá từ UBS: "Cổ phiếu Tesla hiện được giao dịch dựa nhiều hơn vào cảm xúc, câu chuyện và động lượng, thay vì các yếu tố cơ bản".

Hãng xe điện này vẫn đang đối mặt với nhu cầu suy yếu, sự thiếu hụt của mảng năng lượng trong quý I/2026, chi phí đầu tư tăng cao và tiến độ dự án robotaxi chậm trễ. Dù vậy, UBS vẫn tin rằng trong dài hạn, Tesla có thể trở thành cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực "AI vật lý".

Phép thử từ dữ liệu vĩ mô

Bên cạnh các báo cáo lợi nhuận dày đặc, tuần tới nhà đầu tư sẽ đón nhận các dữ liệu kinh tế vĩ mô tương đối "dễ thở" nhưng mang tính quyết định.

Hai điểm nghẽn lớn nhất cần theo dõi là doanh số bán lẻ và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Các chỉ số này được kỳ vọng sẽ phản ánh chân thực sức khỏe tài chính của người dân sau 8 tuần chiến sự gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Đáng chú ý, chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 4 đã rơi xuống mức thấp kỷ lục 47,6 điểm, khiến dữ liệu sắp tới càng được soi xét kỹ lưỡng.

Ngoài ra, báo cáo từ Alaska Air Group và United Airlines sẽ cung cấp góc nhìn thực tế về tác động của đà tăng giá nhiên liệu bay. Trong khi đó, GE Vernova được giới phân tích ví như "phong vũ biểu" đo lường nhu cầu hạ tầng điện năng phục vụ làn sóng AI.

Thị trường đang đặt cược mạnh mẽ vào một kịch bản hoàn hảo. Tuy nhiên, Michael Toomey từ Jefferies cảnh báo đợt tăng giá này có thể đã chạm đỉnh trong ngắn hạn và thị trường cần bước vào giai đoạn tích lũy.

Đồng quan điểm, chiến lược gia Thierry Wizman của Macquarie lưu ý rằng dòng tiền không thể chỉ dựa vào kỳ vọng: "Rất sớm thôi, thị trường sẽ cần những nhượng bộ thực tế từ Mỹ hoặc Iran để có thể duy trì đà tăng này".