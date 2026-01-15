Chứng khoán giảm mạnh sau khi vượt 1.900 điểm, bất ngờ cổ phiếu Vinhomes

Thị trường chứng khoán sáng 15/1 có nhiều diễn biến bất ngờ, đà tăng bị đẩy lùi sau khi chinh phục đỉnh 1.900 điểm vào 2 ngày trước đây. Đà giảm giá lan rộng trên cả 2 sàn, sắc đỏ bao trùm ở gần hết các nhóm cổ phiếu.

Tạm nghỉ phiên trưa, VN-Index giảm 42,71 điểm, còn 1.851,73 điểm. Cổ phiếu VHM (Vinhomes) giảm mạnh nhất trong nhóm VN30, mức giảm 6,89% về 117.600 đồng/đơn vị.

Sức ép tiếp tục đè nặng trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mã VIC (Vingroup) cũng giảm hơn 5,3%, VRE giảm 4,8%. Một số cổ phiếu ngân hàng vốn hưng phấn trong nhiều phiên trở lại đây thì quay đầu giảm điểm, như BID, VCB, CTG...

Chứng khoán giảm điểm sau khi chinh phục đỉnh 1.900 điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

Có thể thấy, nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng đều đang gây sức ép lớn lên chỉ số. Ngược lại sáng nay, cổ phiếu VNM (Vinamilk) vẫn giữ được đà tăng sau phiên tăng trần ngày hôm qua. Mã này tạm tăng 4,7% lên 70.900 đồng/đơn vị, là cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số chung.

Hôm nay, sàn HoSE đón thêm một tân binh mới là KLB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long. Tạm chốt giờ trưa, mã này tăng 5,86% lên 17.150 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch gần 1,5 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên sáng nay. Các mã bị bán mạnh như MSN, SSI, FPT, VIX, VCI, VNM, CTG...

Đến phiên chiều, thị trường bớt đà giảm. Lúc 14h, VN-Index còn ở vùng 1.871 điểm, giảm hơn 23 điểm. Cổ phiếu VHM thoát cảnh giảm sàn nhưng vẫn là mã giảm mạnh nhất nhóm VN30.