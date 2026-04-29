Chứng khoán giảm gần 22 điểm, cổ phiếu "họ Vin" gây áp lực

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/4, thị trường rơi vào trạng thái điều chỉnh. VN-Index giảm gần 22 điểm, về 1.854,1 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, chỉ hơn 21.000 tỷ đồng.

Áp lực thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, gồm VIC, VHM. Trong đó, mã VIC lấy đi 15,61 điểm còn VHM lấy 3,16 điểm từ VN-Index. Ngoài 2 mã này, một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, STB cũng ảnh hưởng tiêu cực.

Trong phiên VIC và VHM giảm điểm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lần lượt 401 tỷ đồng và 146 tỷ đồng đối với 2 mã này. Ngược lại, cũng trong nhóm cổ phiếu Vingroup, mã VRE được mua ròng mạnh nhất, đạt giá trị 139 tỷ đồng.

Một điểm đặc biệt trong phiên hôm nay là dù thị trường chung giảm điểm, số lượng các cổ phiếu tăng giá lại mang tính áp đảo. Sắc xanh bao phủ nhiều nhóm ngành, như công nghệ thông tin, năng lượng, nguyên liệu.