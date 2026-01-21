Chứng khoán điều chỉnh mạnh, cổ phiếu liên quan bầu Thụy tăng trần

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/1, thị trường sớm gặp áp lực điều chỉnh. VN-Index chốt phiên giảm 8,34 điểm, còn 1.885,44 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 37.295 tỷ đồng. Sắc đỏ phủ sắp 2 sàn và lan rộng trên HoSE.

Trong nhóm VN30, đà giảm lan rộng ở nhiều cổ phiếu đầu ngành, như BCM, VNM, SAB, SSI, VPB...

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Riêng 2 cổ phiếu DGC (Hóa chất Đức Giang) và STB (Sacombank) tăng trần, đi ngược diễn biến thị trường chung. Trong đó, cổ phiếu ngân hàng do ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) làm Quyền Tổng giám đốc ghi nhận khối lượng giao dịch lớn, đạt gần 26 triệu đơn vị.

Cuối phiên, mã này dư mua giá trần hơn 1,8 triệu cổ phiếu và "trắng" bên bán. Cổ phiếu này cũng duy nhất đóng góp ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường chung, sau đó là sự tham gia của các mã LPB, FPT, DGC...

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với DGC của Hóa chất Đức Giang, khi không có người bán và dư mua giá trần 929.600 cổ phiếu. Mã này được giao dịch khớp lệnh hơn 10,7 triệu đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 93 tỷ đồng cổ phiếu hóa chất.

Nhắc đến giao dịch của khối ngoại, nhóm này mua ròng 306 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã được mua ròng mạnh như GMD, KBC,VHM, DGC, ACB. Ngược lại, VNM, VCB, VIC, HCM hay SSI bị bán ròng.