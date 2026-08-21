Chứng khoán châu Á dự báo giảm khi trái phiếu Mỹ tiếp tục bị bán tháo

Ngày 21/8, thị trường chứng khoán châu Á được dự báo mở cửa trong sắc đỏ, nối gót đà giảm của Phố Wall. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều báo hiệu xu hướng giảm điểm đầu phiên.

Trước đó tại Mỹ, chỉ số S&P 500 mất 0,9%, trong đó cổ phiếu Walmart lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2022 sau khi công bố doanh số gây thất vọng, mức tăng trưởng tại thị trường Mỹ chậm nhất trong sáu năm. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,7%, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu quay đầu tăng bất chấp nỗ lực của Bộ Tài chính Mỹ

Điểm nóng của thị trường vẫn nằm ở trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm tăng trở lại, ngay cả khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent để ngỏ khả năng mở rộng quy mô mua lại nợ và hé lộ một kế hoạch tài khóa sắp được công bố. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 5,25%, gần như xóa sạch mức giảm có được sau quyết định bất ngờ của Bộ Tài chính về việc tăng mua lại trái phiếu dài hạn. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng đảo chiều, chốt phiên ở mức 4,70%.

Thị trường chứng khoán (Ảnh minh họa: CV)

Diễn biến này kéo dài thêm chuỗi ngày biến động trên Phố Wall, khi hàng loạt quyết định của Bộ Tài chính Mỹ càng làm nổi rõ mối lo về mặt bằng lợi suất dài hạn đang ở mức cao. Chi phí huy động vốn đắt đỏ của chính phủ đang lan tỏa sang toàn bộ nền kinh tế và đè nặng lên thị trường cổ phiếu, sau nhiều năm lạm phát cao và chi tiêu công phình to.

Giới giao dịch ban đầu hồ hởi đón nhận động thái mua lại nợ công bố hôm thứ Tư, nhưng sự phấn khích không kéo dài, bởi biện pháp này không giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ khiến lợi suất tăng, theo nhận định của ông Mark Malek, Giám đốc đầu tư tại Muriel Siebert & Co. "Đó chỉ là một động thái mang tính kỹ thuật, tốt lắm cũng chỉ có tác dụng ngắn hạn," ông nói.

Dầu hạ nhiệt, vàng đi ngang, Bitcoin vượt mốc 70.000 USD

Thị trường đón chút tin tích cực đầu phiên thứ Sáu (21/8) khi giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm 0,6% xuống 86,31 USD/thùng sau chuỗi năm phiên tăng liên tiếp. Dầu Brent - chuẩn toàn cầu - chốt phiên thứ Năm ở mức 93,78 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ tiến hành "chiến tranh kinh tế" với Iran.

Ở các phân khúc khác, thước đo sức mạnh đồng USD của Bloomberg nhích giảm đầu phiên thứ Sáu, trong khi giá vàng ổn định quanh 4.530 USD/ounce. Đồng yên Nhật hồi phục nhẹ lên khoảng 158,89 yên đổi 1 USD, sau khi trượt qua ngưỡng 159 trong phiên trước đó.

Đáng chú ý, Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 70.000 USD sau hơn hai tháng, tiếp sau cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Trump và các lãnh đạo ngành tiền mã hóa. Đồng tiền mã hóa lâu đời nhất này giao dịch quanh mức 72.600 USD vào đầu phiên thứ Sáu.

Nỗi lo về tính khó lường trong chính sách quản lý nợ của Mỹ

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent tìm cách trấn an, cho rằng "bất cứ diễn biến nào trong vòng 24 giờ cũng chỉ là nhiễu động." Ông cũng cho biết quy mô các đợt mua lại mở rộng "có thể vượt mức 4 tỷ USD" dự kiến khởi động vào tháng tới.

Tuy nhiên, nhiều thành viên thị trường cảnh báo rằng chính sự thiếu nhất quán, khó đoán định trong chiến lược quản lý nợ của Bộ Tài chính Mỹ rốt cuộc có thể đẩy chi phí vay lên cao hơn. Giới đầu tư và các chuyên gia phân tích tại JPMorgan Chase, Jefferies và PGIM nhận định những "cú bất ngờ" kiểu này có nguy cơ làm tăng phần bù kỳ hạn (term premium) - khoản bù đắp mà thị trường đòi hỏi thêm để gánh các rủi ro tiềm ẩn khi nắm giữ nợ chính phủ Mỹ.

Bà Hardika Singh tại Fundstrat Global Advisors nhận định: "Muốn lợi suất giảm bền vững thì phải làm cái việc đau đớn hơn: giảm được khối nợ".