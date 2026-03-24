Chứng khoán bật tăng, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang được "cứu"

Phiên giao dịch sáng ngày 24/3, VN-Index bật tăng mạnh mẽ sau ngày giảm hơn 56 điểm và mất mốc 1.600 điểm. Tính đến 11h, sắc xanh bao phủ khắp các sàn, VN-Index tăng hơn 35 điểm, lên 1.626,82 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sàn HoSE vẫn dè dặt, chưa đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Bất ngờ trong sáng nay, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xanh trở lại sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp. Theo diễn biến chung của thị trường, mã này tăng hơn 2,3%, lên 52.900 đồng/đơn vị. Thanh khoản ghi nhận hơn 1,8 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán bật tăng sau phiên giảm mạnh (Ảnh: Đăng Đức).

Trái ngược với những diễn biến tiêu cực hôm qua, nhiều cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn diễn biến tích cực. Một vài mã thoát cảnh giảm sàn và điều hướng thị trường hưng phấn, như VIC, VPB, MBB, TCB, FPT, STB.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng hưng phấn, nhiều mã tăng trần như HHS, NLG, NVL, CII, HDC, CEO, TCH... Nhiều mã khác giữ sắc xanh, sở hữu mức tăng 5-6%, như DIG, DXS, LDG, SCR, PDR.

Ở chiều ngược lại, trong nhóm VN30, cổ phiếu VJC (Vietjet Air) giảm mạnh nhất và dẫn đầu ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung. Mã này giảm hơn 3%, còn 147.100 đồng/đơn vị.

