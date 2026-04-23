Chủ tịch TTC Land: Lãi suất có thể hạ nhiệt, xác định 3 phân khúc trọng tâm

Sáng nay (23/4), Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên.

Trả lời phóng viên báo Dân trí bên lề sự kiện, ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch TTC Land - cho biết lãi suất thời gian qua tăng do tác động của nhiều yếu tố vi mô và vĩ mô, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, với định hướng điều hành của Chính phủ, ông Chương dự báo lãi suất có thể hạ nhiệt vào cuối quý II, bởi mặt bằng hiện tại khó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng vào diễn biến lãi suất trong thời gian tới. Ông Chương khẳng định ảnh hưởng từ biến động lãi suất không lớn nhờ chiến lược chủ động cơ cấu nguồn vốn từ sớm, bao gồm tiếp cận nguồn vay từ các ngân hàng nước ngoài và thu hút dòng vốn FDI tham gia vào hoạt động.

Chủ tịch TTC Land trao đổi với cổ đông (Ảnh: DN).

Nói với cổ đông trong cuộc họp, ông Chương khẳng định chiến lược dài hạn là phát triển 3 dòng sản phẩm chính, gồm trung bình - trung bình khá, cao cấp và phức hợp. Vài năm gần đây, thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô, khiến phân khúc cao cấp gặp nhiều khó khăn hơn về thanh khoản.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo nhấn mạnh công ty không thay đổi chiến lược theo thị trường ngắn hạn, không phát triển "lệch pha". Đối với các dự án nằm tại khu vực trung tâm hoặc có lợi thế vị trí đặc biệt, công ty vẫn tiếp tục phát triển phân khúc cao cấp. Đây là các dự án đặc thù và có tính khả thi về kinh doanh cũng như dòng tiền.

Với dòng sản phẩm trung bình - trung bình khá, công ty xác định là phân khúc truyền thống, phù hợp với nhu cầu thị trường trong cả chu kỳ trước và chu kỳ hiện tại. Còn phân khúc phức hợp sẽ tiếp tục được phát triển tại các khu vực ven TPHCM hoặc các đô thị vệ tinh đang phát triển, phù hợp với xu hướng mở rộng đô thị trong thời gian tới.

Nói về tiến độ triển khai pháp lý các dự án, Tổng giám đốc Võ Thanh Lâm nói giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp đã tập trung xử lý quyết liệt vấn đề này. Một số dự án đã hoàn tất các bước pháp lý cần thiết, bắt đầu triển khai trở lại. Một số dự án tồn đọng khác vẫn gặp vướng mắc theo tình trạng chung của thị trường. Thời gian tới, công ty sẽ chủ động tăng cường nguồn lực, nhân sự để theo sát và xử lý từng dự án, mục tiêu giải quyết dứt điểm trong năm nay.

Năm nay, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 1.275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 3% so với thực hiện năm trước. Ban điều hành xác định năm nay là thời điểm bản lề với mục tiêu hoàn tất điều kiện pháp lý và tài chính để chuyển sang giao đoạn tăng trưởng từ năm 2027.

Trọng tâm năm nay, công ty sẽ đẩy mạnh thanh lý các tài sản chưa hiệu quả, tập trung bán hàng tại dự án ở Tây Ninh, khai thác đúng tiến độ dự án ở Đà Nẵng; tăng tỷ lệ khai thác sàn thương mại lên mức ổn định.

Một trong những nội dung được đại hội thông qua là phương án nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Thành Thành Nam lên 99,6% thông qua phát hành cổ phiếu hoán đổi. Sau hợp nhất, TTC Land dự kiến bổ sung hơn 42.000m2 diện tích sàn cho thuê là các tài sản đã đi vào khai thác với tỷ lệ lấp đầy cao, có khả năng tạo dòng tiền ngay.

Qua đó, tổng diện tích sàn cho thuê của doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 208.000m2, góp phần mở rộng quy mô tài sản vận hành và gia tăng tỷ trọng nguồn thu ổn định.