Chủ tịch TPBank nói về chuyện sa thải nhân sự ngân hàng vì AI

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã chứng khoán: TPB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên với nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ...

Tại đại hội, một cổ đông cho rằng AI và tự động hóa đang phát triển rất nhanh và thay đổi nhiều về các hoạt động của tài chính ngân hàng. Cổ đông này cho rằng TPBank là ngân hàng tiên phong về số hóa và đặt câu hỏi đâu là giới hạn cũng như những điểm cần lưu ý khi theo đuổi con đường này.

Trả lời câu hỏi này, ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết hiện nay tương tác giữa con người và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI là một xu thế. Dù vậy, theo ông, AI không thể thay thế con người.

“Cũng có thông tin nói rằng là khi ứng dụng AI sẽ tạo ra làn sóng sa thải cán bộ nhân viên. Thực tế có khá nhiều công ty đã ứng dụng AI thành công và thay nhiều công việc trước đây mà con người đang làm bằng AI làm và có hiệu quả hơn”, ông nói.

Ông lấy ví dụ về công ty lớn như Google đã thay đổi nhiều nhân viên lập trình khi AI làm tốt hơn. Ông cho rằng AI sẽ buộc cán bộ, nhân viên phải nâng cao năng lực để sử dụng công nghệ này. Những người không đủ khả năng thích ứng sẽ bị chính làn sóng AI thay thế.

Về việc sử dụng AI ở ngân hàng, ông Phú cho biết nhiều quốc gia ban hành luật để bảo đảm AI không thể gây ra nhiễu loạn xã hội, đặc biệt tạo ra những thông tin, hình ảnh giả.

“Ở TPBank, chúng tôi có những quy định rất rõ ràng, rất ngặt nghèo khi cán bộ nhân viên sử dụng AI. Ví dụ, không được tùy tiện sử dụng AI để thay mình làm tất cả công việc mà không có sự kiểm soát. Nếu thế thì sẽ trả lương cho AI chứ không phải trả lương cho cán bộ nhân viên”, ông nói.

“Thứ hai, trong các quan hệ giữa tổ chức như ngân hàng, chúng tôi quan niệm: Quy trình có thể tự động hóa, các bước thực hiện có thể được tự động hóa nhưng những trải nghiệm của khách hàng không thể là một sản phẩm đóng gói cho mọi người”, ông Phú nhấn mạnh.

Ông Đỗ Minh Phú phát biểu (Ảnh: TPB).

Tại đại hội, TPBank cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBank Insurance). Ngân hàng dự kiến sở hữu trên 50% vốn điều lệ, giá trị đầu tư tối đa là 400 tỷ đồng.

Cổ đông gợi ý các phương án giúp ngân hàng phát triển mảng bảo hiểm là có một đội ngũ chuyên gia môi giới và phát triển chuyên môn, tổ chức roadshow, huy động vốn từ nguồn nhân viên...

Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng cho biết công ty bảo hiểm phi nhân thọ chỉ hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định liên quan như thương mại, bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm vật chất xe, cháy nổ, sức khỏe…

“Khi mà đã quyết định là thành lập một công ty mới trong hệ sinh thái thì chúng tôi cũng sẽ phải chú trọng tuyển dụng đào tạo để có được nguồn nhân lực phù hợp, có đủ trình độ chuyên môn để có thể đảm đương được những nhiệm vụ ở công ty để đảm bảo hiệu quả, an toàn và mang lại lợi ích cao nhất cho ngân hàng, cho cổ đông”, ông thông tin tại đại hội.

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Ngân hàng cũng trình phương án chi trả cổ tức tỷ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Ước tính số cổ phiếu được phát hành để chia cổ tức là hơn 416 triệu cổ phiếu, tương ứng giúp tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.161 tỷ đồng.