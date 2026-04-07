Chủ tịch Quốc hội giao 5 nhiệm vụ cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Trước đó, chiều qua (6/4), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê ở Hà Nội, trình độ tiến sĩ tài chính - ngân hàng; thạc sĩ quản lý chính sách kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã có một quá trình công tác ở ngành ngân hàng, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hưng Yên, là một tiến sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng; có nhiều kinh nghiệm từ ở Trung ương và địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước được đồng chí Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cùng với công tác giám sát, công tác kiểm tra để góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tập thể Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo thiết chế kiểm toán đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...

Hai là nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên Nhà nước “Đức - Tâm - Tầm - Tài”; tư tưởng chính trị, phẩm chất, năng lực chuyên môn phải vững vàng, phải có đạo đức trong nghề nghiệp.

Ba là đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, chủ động kiểm toán từ sớm, từ xa, không chỉ dừng lại ở phát hiện sai phạm mà phải nâng cao năng lực dự báo, phân tích, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách. Song song đó là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm toán.

Bốn là phát huy truyền thống, tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới.

Năm là tăng cường công khai minh bạch kết quả kiểm toán. “Điều quan trọng là sau kiểm toán, đơn vị, địa phương phải thực hiện như thế nào để khắc phục những bất cập được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bên phải) trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: SAV).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết sau gần 32 năm xây dựng và trưởng thành, Kiểm toán Nhà nước đã có những phát triển vượt bậc, từ một tổ chức không có tiền thân, đến nay đã trở thành một thể chế được Hiến định.

Theo tân Tổng Kiểm toán Nhà nước, bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu mới khó khăn và nặng nề hơn đối với Kiểm toán Nhà nước, nhất là phải tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện với tư duy mới, tầm nhìn mới mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẽ cùng tập thể triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược phát triển đến năm 2030, định hướng đến 2045; đẩy mạnh đổi mới hoạt động kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, dự án trọng điểm; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.