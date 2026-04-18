Chủ tịch MB: Chưa có kế hoạch bán Mcredit, hướng tới IPO trong tương lai

Sáng 18/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) thu hút hơn 2.000 cổ đông tham dự, giảm mạnh so với mức hơn 4.700 người của năm trước.

Trước đó, ngân hàng đã thông báo không hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa cho cổ đông do số lượng đăng ký lớn, khác với các kỳ đại hội trước khi mỗi cổ đông được hỗ trợ 500.000 đồng.

Dự kiến phát hành thêm 15% cổ phiếu để trả cổ tức

Tại đại hội, ban lãnh đạo MB đã giải trình nhiều nội dung liên quan đến định hướng tài chính và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Năm 2026, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 15% cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán 10% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Một số cổ đông bày tỏ băn khoăn khi cho rằng việc vừa nhận cổ tức tiền mặt 10% rồi tiếp tục bỏ tiền mua cổ phiếu là chưa hợp lý.

Giải đáp vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết với hơn 200.000 cổ đông, nhu cầu nhận cổ tức rất khác nhau. “Có người ưu tiên tiền mặt, trong khi người khác muốn tăng tỷ lệ sở hữu thông qua cổ phiếu”, ông nói.

Vì vậy, MB lựa chọn phương án kết hợp giữa chi trả cổ tức tiền mặt 10% và phát hành thêm cổ phiếu, nhằm tạo thêm lựa chọn cho cổ đông. Theo lãnh đạo ngân hàng, đây là cách tiếp cận linh hoạt trong phân phối lợi nhuận, phù hợp với các nhóm cổ đông có khẩu vị khác nhau.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái (Ảnh: Mỹ Tâm).

Chưa có ý định bán Mcredit

Một trong những nội dung cũng nhận được nhiều sự quan tâm tại đại hội là MB có muốn bán toàn bộ công ty tài chính tiêu dùng Mcredit cho một đối tác hay không. Chủ tịch Lưu Trung Thái khẳng định không có kế hoạch thoái vốn khỏi Mcredit bởi đang hoạt động hiệu quả, dù ngành tài chính tiêu dùng thời gian qua gặp nhiều thách thức.

Hiện tại, Mcredit hoạt động dưới mô hình công ty TNHH với cơ cấu sở hữu gồm đối tác nước ngoài nắm 49%, MB nắm 50% và một cổ đông khác nắm 1%. Từ năm trước, đại hội cổ đông đã cho phép nghiên cứu phương án chuyển đổi hình thức sở hữu.

Theo ông Lưu Trung Thái, mục tiêu của việc chuyển đổi là hướng tới đưa Mcredit trở thành công ty đại chúng và tiến tới IPO trong tương lai. Tuy nhiên, quy định hiện hành không cho phép một cổ đông nước ngoài nắm quá 20% vốn khi doanh nghiệp IPO, do đó ngân hàng cần tái cấu trúc lại tỷ lệ sở hữu.

Cùng với Mcredit, công ty chứng khoán MBS hiện được xác định là trụ cột đóng góp lợi nhuận quan trọng cho hệ sinh thái MB. Cả 2 đơn vị đều có tốc độ tăng trưởng cao, thậm chí có thời điểm cổ phiếu của MBS giao dịch ở mức giá cao hơn cổ phiếu ngân hàng.

Một nội dung được cổ đông quan tâm là khả năng nới room ngoại. Tuy nhiên, lãnh đạo MB cho biết hiện chưa có kế hoạch mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Trong thời gian qua, ngân hàng chủ động "khóa room" nhằm tìm kiếm cổ đông chiến lược. Mục tiêu là tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông hiện hữu, đồng thời có thể phát hành cổ phần với mức giá cao hơn khi tìm được đối tác phù hợp.

Vẫn đảm bảo an toàn thanh khoản

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, một số cổ đông đặt vấn đề về sự chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và cho vay của MB. Theo đó, năm 2025, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 36% - cao hơn đáng kể so với mức tăng 19% của toàn ngành. Trong khi đó, quy mô huy động chỉ đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng của tín dụng.

Giải trình tại đại hội, Chủ tịch HĐQT MB cho biết nguồn vốn của ngân hàng không chỉ đến từ huy động khách hàng. Ngoài hơn 1 triệu tỷ đồng vốn huy động, MB còn có các nguồn khác như vốn chủ sở hữu gần 150.000 tỷ đồng, khoảng 3 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế, cùng nguồn từ thị trường liên ngân hàng. Theo đó, dư nợ cho vay hiện vẫn thấp hơn tổng nguồn vốn khoảng 50.000 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của MB ở mức 79%, tức cứ 100 đồng huy động thì cho vay 79 đồng. Mức này vẫn nằm dưới ngưỡng tối đa 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy ngân hàng duy trì dư địa an toàn về thanh khoản.

Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh (Ảnh: Mỹ Tâm).

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng năm 2025 của MB đạt khoảng 36%, trong đó một phần dư nợ được chuyển sang MBV - ngân hàng mà MB nhận chuyển giao bắt buộc, nhằm tạo nguồn tài sản sinh lời cho đơn vị này.

Trao đổi bên lề đại hội, Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh cho biết sau khi tiếp nhận MBV, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tăng trưởng nhanh trong 4 năm tới, với dư địa tăng trưởng tín dụng khoảng 35% mỗi năm.

“Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhưng vẫn đảm bảo an toàn thì MB đã có kế hoạch cụ thể để tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là tập trung vào bán lẻ, ưu tiên ngành rủi ro thấp, chấp nhận lợi nhuận thấp nhưng đảm bảo được tốc độ tăng trưởng cao và an toàn”, ông Ánh nói.