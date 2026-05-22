Chủ tịch HĐQT PECC2 bị khởi tố: Doanh nghiệp kinh doanh ra sao?

Ngày 21/5, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng bị khởi tố.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) và các đơn vị liên quan trên cả nước, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai cá nhân trên.

TV2 cho biết đã thực hiện phân công, ủy quyền toàn bộ thẩm quyền ký kết và phê duyệt của các cá nhân liên quan cho những thành viên khác trong Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Doanh nghiệp cũng khẳng định các hoạt động tại công trình vẫn diễn ra bình thường, với đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư và nhân sự chuyên môn tiếp tục triển khai khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp và giám sát an toàn theo đúng tiến độ.

Về tài chính, TV2 cho biết các nghĩa vụ thanh toán, bảo lãnh ngân hàng cùng chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động vẫn được thực hiện đầy đủ theo quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 - vừa bị khởi tố.

TV2 đang kinh doanh ra sao?

Trước lùm xùm trên, TV2 là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện, kỹ thuật năng lượng và đầu tư các dự án nguồn điện, với EVN nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Ngoài hoạt động cốt lõi, công ty còn đầu tư vào thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và mở rộng sang vận hành điện, EPC tại Lào, Campuchia, Philippines. Hệ sinh thái hiện gồm 6 doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và dịch vụ kỹ thuật điện.

Về kinh doanh, trước năm 2022, TV2 duy trì doanh thu trung bình trên 3.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ năng lượng tái tạo, kết quả kinh doanh suy giảm đáng kể khi thị trường bước vào giai đoạn chững lại.

Trong giai đoạn 2022-2025, doanh thu công ty duy trì ở mức hàng nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng một nửa so với trước đây, còn lợi nhuận giữ ổn định ở mức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2025, TV2 ghi nhận doanh thu thuần 1.335 tỷ đồng và lãi sau thuế 96 tỷ đồng, gấp đôi năm trước nhờ tối ưu giá vốn. Sang quý I năm nay, dù doanh thu xây lắp giảm 21%, doanh nghiệp vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng, tăng 92% và là mức cao nhất kể từ năm 2022 nhờ đóng góp từ công ty liên kết.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản TV2 đạt 4.270 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn đạt 2.270 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Theo báo cáo thường niên 2025, TV2 có hơn 67,5 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ trên 675 tỷ đồng.

Cổ đông lớn duy nhất hiện nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nắm hơn 34,6 triệu cổ phiếu, tương đương 51,33% vốn. Phần còn lại thuộc về 4.341 cổ đông khác, trong đó nhà đầu tư cá nhân sở hữu gần 26,7 triệu cổ phiếu, chiếm 39,5%.

Về lãnh đạo, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng đang sở hữu hơn 211.000 cổ phiếu TV2, tương ứng 0,31% vốn điều lệ và đại diện phần vốn có quyền biểu quyết 20,53%.

Trong khi đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Văn Bình nắm khoảng 0,04% vốn tại TV2 và cùng bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - đại diện 15,4% cổ phần có quyền biểu quyết. Cá nhân bà Hải hiện sở hữu hơn 243.000 cổ phiếu TV2.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên 21/5, cổ phiếu TV2 giảm 1,7% xuống 31.950 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản hơn 332.000 đơn vị.