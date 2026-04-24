Chủ tịch DIC lên tiếng về việc cổ phiếu bị giải chấp, cam kết tăng sở hữu

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức trực tuyến chiều 24/4, lãnh đạo DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) đã chính thức phản hồi về việc cổ phiếu liên quan đến Chủ tịch và gia đình bị bán giải chấp hồi đầu năm.

Theo công bố, chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tháng 3, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT - đã bị bán giải chấp hơn 9,3 triệu cổ phiếu. Sau các giao dịch này, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm xuống còn khoảng 53,8 triệu đơn vị, tương đương 6,76% vốn điều lệ.

Không chỉ cá nhân Chủ tịch, nhiều thành viên trong gia đình cũng ghi nhận các giao dịch bán giải chấp với quy mô hàng triệu cổ phiếu. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm cổ phiếu DIG liên quan đến nhóm cổ đông này bị bán giải chấp.

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Hùng Cường cho biết việc giải chấp là điều không ai mong muốn và chủ yếu xuất phát từ biến động thị trường. Ông khẳng định bản thân và gia đình vẫn duy trì cam kết nắm giữ cổ phiếu ở mức cao, đồng thời sẽ tìm giải pháp phù hợp để gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết đã khuyến khích cán bộ nhân viên - những người gắn bó với công ty - tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nhằm củng cố sự đồng thuận nội bộ. “Chúng tôi không mong muốn việc giải chấp xảy ra và sẽ mua lại cổ phiếu khi điều kiện phù hợp”, ông Cường nhấn mạnh.

Liên quan đến kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, đại diện công ty cho biết việc này phải tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, sau đợt phát hành cổ phiếu gần nhất, doanh nghiệp cần chờ đủ thời gian tối thiểu 6 tháng mới có thể thực hiện các thủ tục liên quan.

Hiện Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang theo dõi tiến độ để triển khai khi đủ điều kiện, đồng thời cam kết sẽ công bố thông tin chi tiết tới cổ đông ngay khi kế hoạch được thực hiện.

Ông Nguyễn Hùng Cường nói về bị giải chấp cổ phiếu (Ảnh: Chụp màn hình).

Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhận định năm 2026 sẽ tiếp tục là giai đoạn nhiều thách thức khi bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, được cho là sẽ tác động đến thị trường năng lượng và kéo theo ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong nước, áp lực thanh khoản của hệ thống tín dụng gia tăng, trong khi mặt bằng lãi suất có xu hướng đi lên ngay từ đầu năm, tạo thêm sức ép đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, biến động trên các thị trường chứng khoán, ngoại tệ và vàng, cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, có thể khiến thanh khoản thị trường suy giảm trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất khoảng 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 28% so với kết quả thực hiện năm 2025. Kế hoạch này phản ánh cách tiếp cận thận trọng trước áp lực lãi suất cao và thanh khoản thị trường còn yếu.