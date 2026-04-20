Chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

Theo Nghị định 133 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/5, các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện sẽ bị xử phạt hành chính.

Nghị định quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngoài ra, người cho thuê phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm (kể cả chi phí phát sinh) để hoàn trả cho người thuê. Đồng thời, phải trả lại phần tiền đã thu vượt kèm lãi suất theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu không xác định được người để hoàn trả, số tiền chênh lệch sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị định cũng quy định hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Mức phạt sẽ là từ 3 triệu đến 5 triệu đồng cũng được áp dụng với nhiều hành vi vi phạm khác.

Người thuê nhà trọ kiểm tra công tơ điện (Ảnh: Tiên Phong).

Cụ thể, người vi phạm có thể bị xử phạt nếu sử dụng phương tiện, thiết bị hoặc có hành vi làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện. Trường hợp sử dụng điện sai mục đích, áp dụng mức giá cao hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng, cũng bị xử phạt.

Bên cạnh đó, việc không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt cũng là hành vi vi phạm. Tương tự, nếu kê khai không đúng số người sử dụng điện nhằm được cấp định mức cao hơn thực tế, người vi phạm cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.

Nghị định 133 cũng quy định hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức sẽ bị xử phạt tùy theo giá trị điện năng chiếm đoạt. Cụ thể, nếu giá trị điện trộm cắp dưới 1 triệu đồng, mức phạt từ 4 triệu đến 10 triệu đồng.

Trường hợp giá trị điện trộm cắp từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng, mức phạt tăng lên từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.