Chủ đầu tư sân bay Long Thành giảm gần 3.700 nhân sự, lãi quý III giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, đến ngày 30/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có 7.113 lao động, giảm 3.698 người, tương đương 34% so với hồi đầu năm.

Quy mô nhân sự ACV giảm liên tiếp ba quý. Riêng quý III, tổng công ty giảm khoảng 1.360 lao động.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, ACV chi hơn 2.630 tỷ đồng cho người lao động, thấp hơn cùng kỳ khoảng 400 tỷ đồng. Theo báo cáo thường niên, doanh nghiệp đã tái cơ cấu bộ máy, giảm số phòng ban từ 17 xuống 12.

ACV làm ăn ra sao trong 9 tháng?

Quý III, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 6.066 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.083 tỷ đồng, giảm 35%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 19.226 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 10.780 tỷ đồng giảm khoảng 2%.

Công nhân thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Một trong những trọng tâm đầu tư lớn của ACV hiện nay là sân bay Long Thành. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến ngày 30/9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án giai đoạn 1 đạt 44.129 tỷ đồng, tăng gần 9.900 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản này chiếm phần lớn trong tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang 47.376 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Năm nay, kế hoạch vốn đầu tư của doanh nghiệp lên tới 40.573 tỷ đồng. ACV dự báo chi phí quản lý, vận hành, bảo trì và khấu hao tài sản cố định sẽ tăng khi nhiều công trình lớn đi vào khai thác, trong đó có sân bay Long Thành.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) giảm liên tiếp trên các phiên giao dịch tuần qua. Cụ thể, từ mức cao nhất phiên mở cửa (26/10) giá cổ phiếu này ở mức 42.900 đồng nhưng chốt phiên cuối tuần (31/10) giảm còn 39.700 đồng.

Biến động cổ phiếu ACV (Ảnh chụp màn hình).

Long Thành cần đội ngũ lớn khi chuẩn bị vận hành

Trong khi ACV đang sắp xếp lại quy mô nhân sự trên toàn hệ thống, sân bay Long Thành cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục và chuẩn bị nguồn lực phục vụ khai thác.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ trong tháng 10, nhóm công trình thiết yếu thuộc giai đoạn 1 sân bay Long Thành đã thực hiện khoảng 86% giá trị hợp đồng, tương đương 74.284 tỷ đồng trên tổng 86.349 tỷ đồng. Trong 16 gói thầu xây lắp chính, 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang thi công.

Tình trạng thiếu nhân lực cũng được ghi nhận tại gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật. Công trường hiện huy động khoảng 1.440 người, trong khi nhu cầu là 2.515 người, tức còn thiếu hơn 1.000 lao động.

Thông tin từ ACV cho thấy, giai đoạn 1 sân bay Long Thành cần gần 14.000 lao động, gồm 5 lĩnh vực: cảng hàng không 2.961 người; quản lý bay 881 người; vận tải hàng không 828 người; cung cấp dịch vụ hàng không 8.909 người và cảng vụ hàng không 190 người. Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.

Với khối lượng công việc đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, chạy thử và chuẩn bị khai thác, các hạng mục xây dựng cùng công tác chuẩn bị nhân lực đang được triển khai song song, hướng tới mục tiêu đưa giai đoạn 1 sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm.

Trong thông tin mới nhất được tổng công ty công bố, sân bay dự kiến được đưa vào khai thác từ 0h ngày 24/12, với quy mô tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.