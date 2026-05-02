Chủ chuỗi 40.000 cửa hàng tiện lợi của Trung Quốc vào Việt Nam

Meiyijia - chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Trung Quốc - vừa chính thức gia nhập vào thị trường Đông Nam Á với các cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam và Malaysia, vận hành dưới thương hiệu Ohmee. Riêng tại Việt Nam, Ohmee đã mở cửa hàng đầu tiên tại TP Hà Nội vào cuối tháng 4 vừa qua và đến nay đã có 3 cửa hàng tại đây.

Được thành lập năm 1997, đến năm 2025, doanh nghiệp đã có tới 40.000 điểm bán, chủ yếu tập trung tại các tỉnh công nghiệp hóa ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc. Doanh nghiệp đang phát triển thương hiệu mới Ohmee cùng các đối tác địa phương để mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Ngoài hệ thống cửa hàng, Meiyijia còn xây dựng mạng lưới bán buôn và phân phối quy mô lớn tại Trung Quốc, tập trung vào các ngành hàng đồ ăn nhẹ và đồ uống. Nhờ đó, doanh nghiệp dần trở thành một trong những nhà phân phối hàng tiêu dùng lớn nhất cả nước trong các lĩnh vực này.

Một cửa hàng tiện lợi Meiyijia ở Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Theo nhận định của Công ty nghiên cứu thị trường Momentum Works, đà tăng trưởng nhanh của Meiyijia đến từ việc đẩy mạnh số hóa toàn diện, từ vận hành cửa hàng, quản lý chuỗi cung ứng đến hệ thống nhượng quyền...

Momentum Works cho rằng Việt Nam và Malaysia - hai điểm đến quốc tế đầu tiên của Meiyijia - có sự khác biệt lớn về cấu trúc bán lẻ, mức thu nhập và hình thái đô thị. Đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt khi các doanh nghiệp bản địa đang nắm lợi thế rõ rệt, từ quan hệ với cơ quan quản lý đến khả năng tiếp cận mặt bằng.