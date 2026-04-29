Chốt nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Cục Thuế hướng dẫn triển khai

Chính phủ ngày 29/4 đã ban hành Nghị định 141, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sửa quy định về ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức hiện hành. Nhóm này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tương tự, doanh nghiệp nhỏ cũng lần đầu được áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây là điểm mới so với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - vốn chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn với đối tượng này.

Quy định miễn thuế không áp dụng với công ty con hoặc có quan hệ liên kết với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Cục trưởng Cục Thuế cùng ngày đã có điện chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn khẩn trương triển khai Nghị định số 141 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Cùng với các quy định mới, cơ quan thuế đặc biệt lưu ý các nội dung chuyển tiếp để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.

Theo đó, đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống nhưng trước đó đã kê khai, nộp thuế theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, số thuế đã nộp sẽ được xử lý theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc người nộp thuế có thể được hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh thiệt thòi khi chính sách mới có hiệu lực.

Với khu vực doanh nghiệp, trường hợp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý I nhưng dự kiến doanh thu cả năm không vượt quá 1 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ không phải tiếp tục tạm nộp thuế cho các quý tiếp theo. Đồng thời, phần thuế đã nộp thừa sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, bao gồm bù trừ hoặc hoàn trả, giúp giảm áp lực dòng tiền trong năm tài chính.

Đáng chú ý, Nghị định cũng xử lý linh hoạt đối với các doanh nghiệp có kỳ tính thuế năm 2025 kéo dài sang năm 2026. Nếu đáp ứng điều kiện theo quy định mới, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thời gian tính từ ngày 1/1/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025.

Số thuế được miễn sẽ được phân bổ theo tỷ lệ thời gian, tính trên cơ sở tổng số thuế phải nộp của năm 2025 chia theo số tháng hoạt động và nhân với số tháng thuộc năm 2026. Từ kỳ tính thuế năm 2026 trở đi, việc xác định nghĩa vụ thuế sẽ thực hiện hoàn toàn theo quy định mới của Nghị định 141.

Số liệu của cơ quan thuế cho thấy khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Bộ Tài chính ước tính ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành (ngưỡng 500 triệu đồng), và khoảng 16.650 tỷ đồng nếu so với 2025 khi còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng 100 triệu đồng.