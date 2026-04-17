Chọn vàng hay bitcoin và câu trả lời gây bất ngờ của giới tài chính

Trong nhiều năm qua, giới đầu tư luôn bị chia rẽ thành hai phe: chọn vàng để phòng thủ an toàn, hay ôm bitcoin để tìm kiếm đà tăng trưởng đột phá.

Cuộc tranh luận tưởng chừng không có hồi kết này vừa bị phá vỡ bởi một nghiên cứu mới từ ngân hàng Citigroup. Thay vì chọn một trong hai, câu trả lời của giới tài chính phố Wall rất đơn giản: Hãy mua cả hai.

Bitcoin và vàng đều là tài sản tiền tệ và thường biến động ngược chiều nhau (Ảnh: CNBC).

Công thức 5% đánh bại danh mục đầu tư truyền thống

Theo báo cáo công bố ngày 16/4 của ngân hàng Citigroup (Citi), việc bổ sung cả vàng và bitcoin vào danh mục đầu tư đã mang lại hiệu quả vượt trội so với mô hình 60/40 truyền thống (60% cổ phiếu - 40% trái phiếu) trong suốt một thập kỷ qua.

Chuyên gia phân tích Alex Saunders từ Citi chỉ ra một công thức rất đơn giản: nhà đầu tư chỉ cần trích khoảng 5% vốn để phân bổ vào vàng, hiệu quả danh mục đã được cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý hơn, nếu chia đôi con số 5% này cho cả vàng và bitcoin, hiệu suất đầu tư sẽ được đẩy lên mức tối ưu nhất.

Theo CNBC, chiến lược này đặc biệt phát huy tác dụng ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng và bất ổn tài khóa kéo dài, danh mục 60/40 đang dần mất đi sức mạnh đa dạng hóa do mối tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu thay đổi. Việc sở hữu một rổ tài sản kết hợp giữa kỹ thuật số và truyền thống mang lại khả năng chống chịu vững vàng hơn hẳn.

Phân tích của Citi cũng nhấn mạnh, khi thị trường trái phiếu đi lên, sự kết hợp này giúp tăng lợi suất. Ngược lại, trong những giai đoạn thị trường trái phiếu chịu áp lực, Bitcoin thường có xu hướng vượt trội hơn vàng, đóng vai trò như một "tấm đệm" giảm chấn cho toàn bộ tài khoản.

Chiến thuật "bù trừ" và cơ chế tự động sinh lời

Về mặt hình thức, vàng và tiền số là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Tuy nhiên, chuyên gia Charlie Morris chia sẻ trên MoneyWeek rằng, chúng lại là một "cặp bài trùng" hoàn hảo trong tài chính vì thường biến động ngược chiều nhau.

Điểm chung lớn nhất của hai loại tài sản này là nguồn cung giới hạn. Vàng và bitcoin cùng chia sẻ một niềm tin của giới đầu tư: Khi các ngân hàng trung ương liên tục in thêm tiền, các tài sản khan hiếm sẽ có xu hướng tăng giá theo thời gian.

Nếu bitcoin xuất phát từ cộng đồng công nghệ và nằm ngoài sự kiểm soát, thì vàng lại là thước đo truyền thống buộc các chính phủ phải minh bạch về chính sách tiền tệ.

Thực tế thị trường đã chứng minh sự bù trừ này. Dữ liệu từ CNBC cho thấy, trong 2 tháng qua, giá bitcoin đã tăng 9%, trong khi giá vàng giao ngay lại giảm 4%.

Làm thế nào để tận dụng sự trái ngược này? Lời giải nằm ở kỷ luật tái cân bằng danh mục. Chuyên gia Charlie Morris đã tạo ra chỉ số Bold, kết hợp vàng và bitcoin dựa trên mức độ rủi ro. Mỗi tháng, tài sản nào ít biến động hơn, thường là vàng, sẽ được phân bổ tỷ trọng vốn cao hơn.

Đến cuối tháng, danh mục sẽ được đánh giá lại. Nếu bitcoin tăng quá nóng, nhà đầu tư sẽ chốt lời một phần để mua thêm vàng đang ở vùng giá thấp, và ngược lại. Cơ chế này ép người chơi liên tục thực hiện nguyên tắc "mua thấp, bán cao" một cách tự động, loại bỏ yếu tố cảm xúc và mang lại lợi nhuận bền vững.

Việc kết hợp cả vàng và bitcoin trong danh mục đầu tư giúp cải thiện hiệu quả của một danh mục truyền thống gồm cổ phiếu và trái phiếu trong suốt 10 năm qua, theo một nghiên cứu của Citi (Ảnh: Shutterstock).

Vượt mác "đầu cơ" để định hình cuộc chơi mới

Bitcoin hiện nay không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ đầu cơ hay "vàng kỹ thuật số". Theo Cointurk, sự ra đời của các quỹ ETF giao ngay đã khiến đồng tiền này biến động đồng pha với cổ phiếu công nghệ, nhưng đồng thời, nó cũng đang trở thành một tài sản mang tính địa chính trị.

Điển hình như việc Iran gần đây đề xuất chấp nhận bitcoin để thanh toán phí vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ứng dụng thanh toán xuyên biên giới này cho thấy giá trị sử dụng thực tế, giúp tiền số dần chứng minh được vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu. Thậm chí, với sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum đứng sau thị trường stablecoin 310 tỷ USD, viễn cảnh về một hệ thống giao dịch không tốn phí ngân hàng trung gian là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, những lo ngại về việc máy tính lượng tử có thể bẻ khóa mạng lưới bitcoin trong thập kỷ tới cũng bị giới chuyên gia đánh giá là phóng đại. Mạng lưới này hoàn toàn có thể nâng cấp thuật toán bảo mật để ngăn chặn các cuộc tấn công. Đồng thời, sức mạnh tính toán khổng lồ của các thợ đào hiện tại (lên tới 1 ZH/s) vẫn là một bức tường thành vững chắc.

Tính đến giữa tháng 4, bitcoin đang giao dịch quanh mốc 75.000, duy trì sức mạnh ấn tượng sau khi chạm đáy 60.000 USD hồi tháng 2. Dữ liệu phái sinh cho thấy phe bán khống vẫn đang chiếm ưu thế, một tín hiệu lịch sử thường dẫn đến các đợt "short squeeze" (ép mua bù thiếu) đẩy giá bứt phá.

Trong khi vàng đang ở vùng giá cao và bitcoin bị bán quá mức tương đối, việc chia sẻ rủi ro vào cả hai rổ tài sản là một nước đi chiến thuật khôn ngoan. Giống như thông điệp xuyên suốt từ phố Wall: Không phải chọn một trong hai, mà là biết cách kết hợp để tối ưu hóa túi tiền trong một thế giới đầy biến động.