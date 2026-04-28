Chính thức loại bỏ dầu hỏa khỏi bảng giá cơ sở xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 21/2026 bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18/2025 quy định về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ ngày 29/4.

Theo nội dung Thông tư, Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13/3/2025.

Như vậy, trước đây dầu hỏa là một trong các mặt hàng được sử dụng để Nhà nước tính toán và công bố giá cơ sở xăng dầu. Tuy nhiên, từ ngày 29/4, dầu hỏa không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ.

Việc ban hành Thông tư này nhằm thực hiện Kết luận 14 ngày 20/3 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trước đó, đầu tháng 4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 571 tạm ngưng hiệu lực quy định về "dầu hỏa" tại khoản 1 Điều 6a Thông tư 38/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung). Quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 28/4.

Liên quan mặt hàng xăng dầu, ngày 12/4, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Nhân viên đổ xăng dầu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Quốc hội cũng đồng ý thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành nghị quyết để điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị quyết.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Quốc hội đồng ý trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với các văn bản pháp luật khác về thuế... thì ưu tiên áp dụng nghị quyết này.