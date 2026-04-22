Chính thức: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm mới chịu thuế

Đề xuất doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm mới phải nộp thuế

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời, cơ quan này cũng nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm.

Như vậy, mức đề xuất doanh thu miễn thuế này tăng gấp đôi so với mức 500 triệu đồng/năm hiện hành.

Bộ Tài chính cho biết mức này cũng thống nhất với quy định hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là khoảng trên 2,56 triệu hộ. Với đề xuất này, dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước là khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm, do tác động của tình hình thế giới, kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, điều chỉnh này là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế.

Giao dịch tại chợ truyền thống (Ảnh: Ngọc Linh).

Doanh nghiệp nhỏ doanh thu 1 tỷ đồng có thể được miễn thuế

Bên cạnh đó, dự thảo cũng lần đầu đề xuất ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng mỗi năm với doanh nghiệp nhỏ. Đây là điểm mới so với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - vốn chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn với đối tượng này.

Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%. Theo Bộ Tài chính, nhóm này chịu tác động mạnh từ biến động kinh tế do hạn chế về vốn và năng lực chống chịu. Thực tế gần đây, nhiều doanh nghiệp loại này rơi vào trạng thái khó khăn, cần sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước do chi phí nhiên liệu, chi phí logistic tăng.

Nhà điều hành nhìn nhận chính sách miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ cũng đảm bảo công bằng, giúp người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp. Từ đó, chính sách góp phần khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp với quản trị chuyên nghiệp, điều kiện mở rộng quy mô, hiệu quả.

Đồng thời, quy định này cũng là để thể chế hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân.

Nếu áp dụng, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn ước khoảng 2.164 tỷ đồng, tương ứng khoảng 235.800 doanh nghiệp được hưởng lợi.