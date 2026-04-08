Chính thức ban hành Thông tư tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 3/4, cơ quan này đã ban hành Thông tư 19 quy định về tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách Nhà nước, trích lập Quỹ và hoàn trả tạm ứng.

Thông tư nêu rõ phạm vi điều chỉnh bao gồm việc tiếp nhận, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm toán và quyết toán đối với hoạt động tạm ứng, chi sử dụng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Mọi hoạt động chi sử dụng và trích lập Quỹ phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần hạn chế biến động bất thường của giá xăng dầu trên thị trường.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được tạm ứng từ ngân sách Nhà nước. Lần đầu, số tiền tạm ứng được tính dựa trên sản lượng xăng dầu bán ra 7 ngày trước đó. Các lần tiếp theo, tạm ứng được tính theo mức chi Quỹ kỳ trước trừ số dư hiện có.

Tiền được chuyển vào tài khoản Quỹ của doanh nghiệp trong vài ngày sau khi phê duyệt. Trường hợp nguồn tạm ứng không đủ, Bộ Công Thương sẽ đề xuất bổ sung ngân sách để đảm bảo Quỹ hoạt động.

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ được thực hiện theo phương án do Bộ Công Thương ban hành và căn cứ các văn bản điều hành giá xăng dầu.

Nhân viên đổ xăng dầu tại cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về chi sử dụng Quỹ, căn cứ thông báo điều hành giá của Bộ Công Thương, doanh nghiệp đầu mối được rút tiền từ tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu (tạm ứng từ ngân sách) tại ngân hàng. Số tiền chi được tính bằng mức chi Quỹ theo quy định nhân với sản lượng xăng dầu bán ra đầu tiên trong kỳ điều hành.

Về trích lập Quỹ, thông tư quy định trong vòng 5 ngày làm việc sau mỗi kỳ điều hành giá xăng dầu, doanh nghiệp phải tính số tiền trích lập Quỹ bình ổn và chuyển toàn bộ vào tài khoản Quỹ tại ngân hàng. Số tiền trích được xác định bằng mức trích lập do Bộ Công Thương quy định nhân với sản lượng xăng dầu bán ra đầu tiên trong kỳ điều hành.

Thông tư cũng quy định rõ việc hoàn trả tạm ứng ngân sách. Cụ thể, Bộ Công Thương lập kế hoạch thu hồi tiền đã tạm ứng cho Quỹ bình ổn. Doanh nghiệp phải kiểm toán Quỹ trong 90 ngày và gửi kết quả.

Sau đó, cơ quan quản lý xác định số tiền phải hoàn trả. Trong 5 ngày kể từ thông báo, doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ số dư Quỹ vào ngân sách. Nếu sau 12 tháng vẫn chưa đủ tiền hoàn trả, sẽ báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.

Thông tư cũng yêu cầu thương nhân phải mở tài khoản riêng cho Quỹ tại ngân hàng thương mại và tài khoản này bị phong tỏa. Toàn bộ số tiền tạm ứng, chi sử dụng, trích lập và hoàn trả đều thực hiện qua tài khoản này, tách biệt với các quỹ khác.