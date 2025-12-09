Chinh phục thị trường cuối năm cùng Vietcap Invest

Vietcap Invest là sân chơi “thực chiến” dành riêng cho nhà đầu tư đang giao dịch trên nền tảng của Vietcap. Cuộc thi kéo dài 6 tuần với 3 bảng thi, tạo cơ hội cho nhiều nhóm nhà đầu tư tham gia.

Để được xét giải, người chơi cần đạt giá trị giao dịch tối thiểu và có số lượt tương tác nhất định với Warren - chuyên gia tư vấn tài chính AI mới của Vietcap.

Cụ thể, đối với giải tuần, nhà đầu tư cần có tối thiểu 5 lượt tương tác với Warren và giá trị giao dịch từ 50 triệu đồng. Với giải chung cuộc (Grand Prize), yêu cầu được nâng lên 30 lượt tương tác với Warren trong suốt chương trình và tổng giá trị giao dịch tối thiểu 300 triệu đồng.

Cuộc thi dành riêng cho các nhà đầu tư trên nền tảng Vietcap (Ảnh: Vietcap).

Bảng Master dành cho nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng (NAV) từ 500 triệu đồng, trao giải theo hiệu suất đầu tư. Top 5 có hiệu suất cao nhất mỗi tuần được nhận bộ quà tặng độc quyền của Vietcap, trong đó người dẫn đầu được nhận thêm 4 triệu đồng. Với giải chung cuộc, top 20 người có hiệu suất cao nhất được nhận bộ quà tặng độc quyền Vietcap và kỷ niệm chương; ba thứ hạng đầu lần lượt nhận 30 triệu, 20 triệu và 10 triệu đồng.

Bảng Pro dành cho nhà đầu tư có NAV dưới 500 triệu đồng, được trao giải theo hiệu suất đầu tư. Với giải tuần, người dẫn đầu mỗi tuần nhận 3 triệu đồng và bộ quà tặng độc quyền Vietcap; top 5 tuần cũng được nhận bộ quà tặng này.

Với giải chung cuộc, ba thứ hạng đầu lần lượt nhận 15 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng. Top 20 cũng được trao quà tặng và kỷ niệm chương.

Bảng All-Star dành cho tất cả nhà đầu tư, được trao giải theo lượng tương tác với Warren trong thời gian diễn ra cuộc thi. Mỗi tuần, nguời tương tác với Warren nhiều nhất sẽ được nhận 2 triệu đồng kèm bộ quà tặng độc quyền từ Vietcap.

Với giải Grand Prize, người tương tác với Warren nhiều nhất trong suốt cuộc thi sẽ nhận 4 triệu đồng và bộ quà tặng độc quyền Vietcap. Bên cạnh đó, 2 nhà đầu tư gửi những góp ý hữu ích nhất nhằm cải thiện nền tảng sẽ được trao giải Warren Spirit Award, trị giá 1 triệu đồng kèm bộ quà tặng.

Thông tin giải thưởng cuộc thi Vietcap Insvest - Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren (Ảnh: Vietcap).

Cuộc thi là hoạt động trọng điểm Vietcap dành cho khách hàng cá nhân dịp cuối năm, đồng thời đánh dấu sự ra mắt chính thức của Warren - chuyên gia tư vấn tài chính AI cá nhân hóa.

Doanh nghiệp cho biết trước nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh và ra quyết định dựa trên dữ liệu, Warren được phát triển như một “người đồng hành” công nghệ, giúp nhà đầu tư nâng cao khả năng phân tích và phản ứng trước biến động thị trường.

Vietcap ra mắt chuyên gia tư vấn AI cá nhân hoá cho nhà đầu tư (Ảnh: Vietcap).

Nền tảng được vận hành bởi hàng chục AI Agents chuyên biệt, phối hợp như một “đội ngũ phân tích 24/7”, liên tục tổng hợp và đối chiếu dữ liệu mà không cần thao tác thủ công.

Nhờ khả năng xử lý song song, Warren có thể tiếp nhận hàng triệu dữ liệu thị trường và phản hồi các truy vấn phức tạp dưới 15 giây, cập nhật dữ liệu giá theo từng phút. Tính năng Warren Note còn chủ động gửi cảnh báo khi thị trường hoặc cổ phiếu có biến động quan trọng, giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội hoặc rủi ro.

Warren được thiết kế cá nhân hóa, hỗ trợ nhà đầu tư phân tích thị trường, ra quyết định… (Ảnh: Vietcap).

Ngoài phân tích thị trường theo thời gian thực, Warren cung cấp nhiều lớp phân tích: từ kỹ thuật, cơ bản đến tin tức và sự kiện.

Điểm nổi bật của giải pháp này là khả năng kết hợp dữ liệu lớn với hiểu biết chuyên môn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia Vietcap Research, được số hóa và tự động hóa, giúp đưa ra các gợi ý phù hợp với từng nhóm ngành, bối cảnh thị trường và khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.

Việc ra mắt Warren song hành cùng cuộc thi Vietcap Invest được kỳ vọng giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược hiệu quả và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Trong thời gian tới, công ty chứng khoán cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp nền tảng, hướng đến xây dựng một hệ thống tư vấn đầu tư AI toàn diện, củng cố vị thế trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết thể lệ và cách tham dự chương trình tại đây: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/vietcap-invest.