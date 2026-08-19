Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách giá bán lẻ điện

Sáng 19/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, ngành về lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tại buổi làm việc, hai Phó Thủ tướng yêu cầu việc triển khai Quyết định về lộ trình phải được thực hiện song song, đồng bộ với Đề án tái cơ cấu EVN, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo.

Bộ Công Thương phải nghiên cứu kỹ phương án, lộ trình và các cơ chế liên quan, bảo đảm vừa thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh, vừa đáp ứng yêu cầu về an ninh năng lượng và phát triển hệ thống điện.

Về giá điện, hai Phó Thủ tướng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với hệ thống truyền tải điện, các lãnh đạo Chính phủ khẳng định đây là hạ tầng chiến lược, cần được đầu tư đồng bộ, đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn điện và phụ tải.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: VGP).

Bộ Công Thương phải nghiên cứu kỹ phương án, lộ trình và cơ chế tổ chức, tài chính, đầu tư, huy động vốn, bảo đảm việc điều chỉnh mô hình không ảnh hưởng đến năng lực đầu tư, vận hành hệ thống truyền tải.

Hai Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ phương án tái cơ cấu các tổng công ty phát điện, bảo đảm phù hợp với vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và yêu cầu nâng cao năng lực của EVN.

Các lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế tài chính, thuế và quy định pháp luật liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho quá trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Sau cuộc họp, Bộ Công Thương khẩn trương phối hợp với EVN, Bộ Tài chính và các bộ, ngành hoàn thiện Đề án tái cơ cấu EVN và dự thảo Quyết định về thị trường điện cạnh tranh, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, dự thảo Quyết định của Thủ tướng được xây dựng trên cơ sở Luật Điện lực, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển ngành điện lực đến năm 2050, nhằm tiếp tục hoàn thiện các cấp độ thị trường điện cạnh tranh, nâng cao minh bạch, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành điện.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là xác định thời điểm chính thức vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh chậm nhất vào năm 2030, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết. Tiếp tục hoàn thiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua.

Bộ Công Thương đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường điện, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong các khâu. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu ngành điện phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án cơ cấu lại các đơn vị trong ngành điện, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị truyền tải, điều độ, phát điện...