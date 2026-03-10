Chiều nay có thể lại điều chỉnh giá xăng

Theo Nghị quyết 36 ngày 6/3 của Chính phủ, Bộ Công Thương được phép chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực. Nếu giá cơ sở của một mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện ngay sau ngày phát sinh mức tăng.

Trường hợp mức tăng dưới 7%, việc điều hành vẫn thực hiện định kỳ vào thứ Năm hàng tuần. Giá cơ sở và giá bán lẻ được Bộ Công Thương công bố dựa trên các yếu tố cấu thành giá và ý kiến của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành.

Trước đó, chiều ngày 7/3, cơ quan điều hành đã thực hiện điều chỉnh tăng giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 khi giá cơ sở xăng dầu tăng hơn 7%.

Theo số liệu của các doanh nghiệp, ngày 9/3, giá xăng RON 92 nhập khẩu từ Singapore ở mức 139,3 USD/thùng, RON 95 ở mức 147,5 USD/thùng, dầu diesel 184,43 USD/thùng, tăng khoảng 26-29 USD/thùng so với kỳ điều hành trước (ngày 7/3), tương đương tăng 19-23%.

Dựa theo giá thành phẩm xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết đã nhận được thông báo từ đơn vị cung ứng về khả năng điều chỉnh giá trong chiều nay (ngày 10/3).

"Căn cứ Nghị quyết 36 ngày 6/3 của Chính phủ và văn bản số 587/TTTN-XD ngày 7/3 về thời gian điều hành giá xăng dầu, do giá cơ sở xăng dầu trong các ngày gần đây tăng trên 7% so với kỳ trước nên cơ quan quản lý Nhà nước dự kiến sẽ thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngay trong chiều nay", thông báo của đơn vị cung ứng tới doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Theo diễn biến trên, giá cơ sở xăng dầu trong nước được dự báo có thể tăng khoảng 5.000-6.000 đồng/lít; trong khi đó dầu diesel có khả năng tăng 5.000-5.500 đồng/lít, còn dầu hỏa có thể giảm hơn 3.000 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức tăng giá bán lẻ trong nước có thể thấp hơn.

"Diễn biến giảm mạnh của giá dầu thô thế giới trong ngày 10/3 sẽ được tính vào kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, dự kiến vào thứ Năm tuần này", một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 7/3, xăng E5 RON 92 tăng 3.780 đồng/lít, lên 25.220 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít, lên 27.040 đồng/lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: Dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/kg lên 21.320 đồng/kg.

Trước căng thẳng tại Trung Đông, để tăng nguồn cung và ổn định thị trường, ngày 9/3, Chính phủ đã giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số loại xăng dầu xuống 0%.

Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần mở cửa, hợp đồng tương lai dầu thô vọt lên 115,62 USD/thùng. Thậm chí, dầu WTI của Mỹ có lúc chạm 119,48 USD/thùng, trong khi dầu chuẩn Brent cũng leo lên 119,5 USD/thùng.

Tuy nhiên, đà tăng dữ dội này nhanh chóng bị đảo chiều. Đến rạng sáng 10/3 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI đã lao dốc 6,19%, xuống còn 85,27 USD/thùng. Có thời điểm trong phiên, giá thậm chí rơi xuống mức thấp nhất 82,34 USD/thùng. Diễn biến tương tự cũng xảy ra với dầu Brent, khi giá giảm 4,6%, còn 88,43 USD/thùng.