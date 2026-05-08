Chia sẻ từ người dùng về việc BE điều chỉnh giá

Ngày 8/5, BE áp dụng biểu giá mới trên nền tảng. Trong khoảng 3 tháng gần đây, giá xăng liên tục tăng, khiến nhiều người dùng phần nào đã lường trước việc chi phí đi lại sẽ sớm chịu tác động. Tuy nhiên, việc các nền tảng như BE vẫn giữ giá ổn định suốt thời gian qua được xem là nỗ lực cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và thu nhập tài xế.

Dù vậy, khi thông tin điều chỉnh giá được công bố, không ít người dùng vẫn lo ngại chi phí di chuyển hằng ngày sẽ tăng đáng kể.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của nhiều người dùng trong ngày đầu áp dụng lại cho thấy mức thay đổi không quá khác biệt như hình dung ban đầu.

“Buổi sáng trước khi đặt xe, tôi vẫn mở cùng lúc vài app để so sánh giá như thói quen. Giá mỗi ngày thường khác nhau nên hôm nay dù thông báo thay đổi giá nhưng tôi không thấy có khác biệt lớn. Cuối cùng sáng nay tôi vẫn chọn BE vì giá tốt nhất ở thời điểm đó”, anh Minh Tuấn (nhân viên văn phòng, TPHCM) chia sẻ.

Nhiều khách hàng cho rằng BE vẫn có mức giá cạnh tranh sau điều chỉnh (Ảnh: BE).

Không chỉ riêng anh Tuấn, nhiều người dùng cho biết hành vi tiêu dùng của họ gần như không thay đổi sau đợt điều chỉnh này.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng trong khoảng 3 tháng gần đây, cùng với áp lực chi phí vận hành ngày càng lớn, nhiều khách hàng cho rằng việc các nền tảng gọi xe điều chỉnh giá để đảm bảo thu nhập cho tài xế là điều có thể hiểu được.

“Giá xăng thời gian qua tăng khá nhiều nên mình cũng phần nào đoán trước việc các hãng sẽ phải điều chỉnh. Quan trọng là mức tăng có hợp lý hay không và tài xế có thực sự được hưởng lợi hay không thôi.

Thực tế tôi không cảm thấy chi phí đội lên quá nhiều. Một ly cà phê có thể tăng 5.000 đồng đến 10.000 đồng nhưng tôi vẫn uống. Vậy nên một chuyến xe tăng vài trăm đồng cũng không đáng kể, nhưng đổi lại tài xế có thu nhập tốt hơn thì tôi lại thấy hợp lý”, chị Hoài Thương (quận Bình Thạnh) cho biết.

Người dùng sẵn sàng trả thêm nếu phần tăng thực sự giúp cải thiện dịch vụ và thu nhập tài xế

Một trong những điểm được người dùng nhắc đến nhiều trong đợt điều chỉnh lần này là cách BE lựa chọn tăng trực tiếp vào giá cước chuyến xe, đồng nghĩa thu nhập tài xế cũng tăng theo từng cuốc xe thực nhận.

Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cảm nhận của nhiều khách hàng, nhất là khi thị trường từng xuất hiện các hình thức tăng “phí nền tảng” hoặc phụ phí vận hành nhưng không tác động trực tiếp đến thu nhập tài xế.

“Tôi vẫn ưu tiên nền tảng nào minh bạch trong câu chuyện thu nhập cho tài xế. Nếu phần tôi trả thêm thực sự giúp tài xế có thu nhập tốt hơn thì tôi thấy dễ đồng cảm hơn”, anh Quốc Khánh (TP Thủ Đức) chia sẻ.

Người dùng cho rằng mức tăng nhỏ để cải thiện thu nhập tài xế và chất lượng dịch vụ là điều hợp lý (Ảnh: BE).

Theo nhiều người dùng, chất lượng dịch vụ của nền tảng gọi xe không chỉ đến từ giá rẻ, mà còn phụ thuộc vào việc tài xế có đủ động lực để gắn bó lâu dài và mang đến chất lượng dịch vụ xứng đáng hay không.

“Có những lúc đặt xe giờ cao điểm, điều tôi cần nhất là đặt được xe nhanh, tài xế vui vẻ, không hủy chuyến. Muốn vậy thì tài xế phải có thu nhập ổn định, hài lòng với chính sách của nền tảng”, chị Ngọc Anh cho biết.

“Giá hợp lý” dần thay thế tâm lý “rẻ bằng mọi giá”

Sau nhiều năm thị trường cạnh tranh bằng khuyến mãi và trợ giá, tâm lý người dùng cũng đang thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ ưu tiên nền tảng rẻ nhất, nhiều khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể, chất lượng dịch vụ và sự bền vững của nền tảng.

Khảo sát nhanh trên các hội nhóm người dùng cho thấy phần lớn ý kiến đều cho rằng mức điều chỉnh hiện tại của BE chưa tạo ra thay đổi đủ lớn để làm thay đổi thói quen sử dụng.

“Khi so sánh các app, đôi lúc có app báo rẻ hơn vài nghìn nhưng lại khó đặt tài xế hoặc chờ lâu. Với tôi, trả thêm vài trăm đồng nhưng đặt BE luôn có sẵn nhiều tài xế, đặt xe nhanh hơn, nhiều tài xế nhận cuốc hơn thì vẫn hợp lý, nên cuối cùng mình vẫn chọn BE”, chị Ngọc Anh nói thêm.

Song song với việc điều chỉnh giá cước, đại diện BE cho biết nền tảng cũng đang tiếp tục đầu tư vào nâng cấp ứng dụng, mở thêm nhiều dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, BE liên tục tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá đến 40% cho người dùng trong các dịp cao điểm, lễ tết nhằm giúp tối ưu chi phí đi lại.

Song song đó, BE tiếp tục ra mắt nhiều tính năng mới như beFamily - hồ sơ gia đình, cho phép người dùng quản lý nhu cầu di chuyển của người thân thuận tiện hơn. Theo nhiều người dùng, đây là tín hiệu cho thấy BE đang đầu tư dài hạn vào trải nghiệm dịch vụ thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ.

Không chỉ riêng dịch vụ gọi xe, nhiều người dùng cho biết họ dần gắn bó với BE nhờ hệ sinh thái đa dịch vụ trên cùng một ứng dụng, từ gọi xe, giao đồ ăn đến giao hàng. Việc sử dụng nhiều nhu cầu hằng ngày trên cùng một nền tảng cũng khiến người dùng ưu tiên các ứng dụng có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý và trải nghiệm xuyên suốt.

Theo báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam 2025 của Cimigo, hiện 70% người dùng BE sử dụng từ hai dịch vụ trở lên, với mức chi tiêu gấp 25 lần nhóm chỉ dùng một dịch vụ. Báo cáo cũng cho thấy 3/8 dịch vụ phổ biến nhất hiện nay đều xoay quanh xe 2 bánh, gồm gọi xe, giao đồ ăn và giao hàng siêu tốc.

Hơn 50% người dùng thường xuyên sử dụng các dịch vụ xe 2 bánh trên BE (Ảnh: BE).

Trong đó, BE hiện dẫn đầu tổng thị phần ở cả ba nhóm dịch vụ gồm gọi xe, giao đồ ăn và giao hàng. Xu hướng này cho thấy lựa chọn của người dùng Việt đang không còn chỉ xoay quanh giá rẻ, mà chuyển sang chất lượng dịch vụ, khả năng giữ chân tài xế và trải nghiệm dài hạn của người dùng.