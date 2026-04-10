Chi tiết 108 doanh nghiệp lớn vào diện kiểm tra chuyên ngành của Cục Thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Quyết định số 446 về kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 được triển khai, giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho Trưởng ban Kiểm tra.

Theo đó, 108 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trong năm 2026, tập trung tại các địa bàn Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Tây Ninh, Đồng Nai.

Tại Hà Nội, Cục Thuế lên kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư Thế giới sữa, Công ty cổ phần Tập đoàn Long Hải, Công ty cổ phần Capitaland - Hiền Đức, Công ty cổ phần Prosi Thăng Long...

Tại TPHCM, Cục Thuế sẽ thực hiện kiểm tra Công ty TNHH sản xuất Thương mại dịch vụ Number One, Công ty Cổ phần dịch vụ Cà phê Cao Nguyên, Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty cổ phần Giấy CP, Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam, Công ty cổ phần Gamuda Land, Công ty cổ phần May Việt Tiến...

6 ngân hàng thương mại cũng nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế. Đó là: Ngân hàng TMCP Bắc Á, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Việt Á.

Ở lĩnh vực tài chính, một số doanh nghiệp cũng nằm trong danh sách kiểm tra như: Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương, Công ty cổ phần Chứng Khoán VPS, Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương...

Ngoài ra, một số doanh nghiệp lớn khác thuộc sự quản lý của các Thuế tỉnh/thành phố như Thái Nguyên, Tây Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai... cũng sẽ thực hiện kiểm tra kỳ này. Danh sách kiểm tra của ngành thuế năm nay còn có các doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất tiêu dùng, thực phẩm, y tế, dược phẩm, may mặc...

Trước đó, Cục Thuế cũng đã có văn bản số 1927 gửi cơ quan thuế trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Trong đó, đáng chú ý là danh sách chi tiết 302 doanh nghiệp đính kèm phụ lục ở khắp các địa bàn trong cả nước, tập trung chủ yếu tại TPHCM, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Phú Thọ...