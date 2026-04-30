Chi phí giảm, giá hàng hóa vẫn đứng yên: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý I và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại.

Thông báo kết luận nêu, quý I, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, rủi ro gia tăng do biến động địa chính trị, đặc biệt xung đột Trung Đông làm gián đoạn vận tải, đẩy giá dầu và chi phí logistics tăng, kéo theo áp lực lạm phát.

Trong nước, giá cả tăng cao dịp Tết nhưng nguồn cung được bảo đảm; sang tháng 3, giá tiếp tục chịu sức ép từ xăng dầu. CPI bình quân quý I tăng 3,51%, lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ đánh giá rủi ro quốc tế còn lớn, có thể gây biến động giá trong nước. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường theo dõi cung cầu, giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là lĩnh vực chịu tác động từ chi phí nhiên liệu.

Doanh nghiệp kê khai, niêm yết giá đúng quy định, không lợi dụng biến động để tăng giá bất hợp lý. Các đơn vị chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, nguyên liệu sản xuất và triển khai các chương trình bình ổn thị trường.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ các bộ ngành phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc vi phạm pháp luật về giá, cũng như các trường hợp không kịp thời điều chỉnh giảm giá khi chi phí đầu vào đã giảm theo giá thế giới...

Tiểu thương bán hàng hóa tại chợ Bình Trưng Tây ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, các cơ quan cần rà soát kỹ yếu tố chi phí, phối hợp đánh giá tác động trước khi điều chỉnh, tránh tăng giá khi chưa phù hợp.

Doanh nghiệp được yêu cầu kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả, kịp thời giảm giá khi đầu vào giảm; trường hợp cần tăng giá phải cân nhắc thời điểm, mức độ và không điều chỉnh đồng loạt để hạn chế áp lực lạm phát.

Bộ Công Thương được giao bảo đảm nguồn cung xăng dầu, LPG trong mọi tình huống, điều hành giá theo quy định, đa dạng hóa nguồn cung và chuẩn bị điều kiện đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng; đồng thời tăng dự trữ, kiểm tra thị trường, xử lý vi phạm, không để gián đoạn nguồn cung và hạn chế buôn lậu qua biên giới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát hoạt động sản xuất, tiêu dùng và giá các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn; bảo đảm nguồn cung, kiểm soát kê khai giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, không để xảy ra đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và chủ động điều hòa cung - cầu.

Bộ Xây dựng triển khai các giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng, quản lý nguồn cung, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, đẩy giá gây ảnh hưởng đến các công trình trọng điểm.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, chú trọng phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập trung bình. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát giá dịch vụ lưu trú, du lịch, xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý.