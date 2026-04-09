Chênh lệch lên 4 triệu đồng/lượng, rủi ro với người mua vàng ngày càng lớn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 171-175 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng ở chiều bán so với phiên ngày 7/4. Tuy nhiên, tính trong ngày, mỗi lượng vàng đã giảm 3 triệu đồng/lượng so với giá mở cửa.

Chênh lệch 2 chiều mua và bán tăng từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng, tăng rủi ro cho người mua bán lướt sóng/

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 2,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán, kết phiên ở mức 170,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng được niêm yết quanh ngưỡng 4.707 USD/ounce, tăng 47 USD. Theo tỷ giá của ngân hàng lớn (đã bao gồm thuế và phí...), vàng thế giới có giá 149,6 triệu đồng/lượng, rẻ hơn trong nước 25,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang phục hồi mạnh sau khi tâm lý thị trường bớt căng thẳng trước thông tin Mỹ tạm hoãn hành động quân sự nhằm vào Iran trong 2 tuần để tạo dư địa cho đàm phán. Diễn biến này khiến dòng tiền quay lại với vàng, đồng thời hỗ trợ các tài sản rủi ro như chứng khoán, trong khi giá dầu hạ nhiệt đáng kể.

Việc giá vàng bật tăng hơn 2% và nhanh chóng trở lại vùng 4.800 USD/ounce cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng cao trước các biến động địa chính trị.

Lực đỡ dài hạn cho vàng tiếp tục đến từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương. Đơn cử, Trung Quốc đã nối dài chuỗi tăng dự trữ vàng lên tháng thứ 17 liên tiếp.

Ông Michael Brown - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone - cho rằng khi giá năng lượng dần ổn định, các ngân hàng trung ương có thể xem đợt tăng lạm phát toàn phần sắp tới chỉ mang tính tạm thời. Theo đó, khả năng chính sách bị thắt chặt thêm trong ngắn hạn có thể giảm bớt. Đây là yếu tố đang hỗ trợ triển vọng của vàng.

Chuyên gia vẫn cảnh báo rủi ro đối với thị trường còn lớn. Nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì và xung đột tái bùng phát, giá dầu có thể tăng trở lại, đồng USD mạnh lên và gây áp lực lên hàng loạt loại tài sản, trong đó có kim loại quý. Điều này đồng nghĩa vàng vẫn có thể biến động rất mạnh trong ngắn hạn.

Ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - nhận định đợt tăng hiện tại phần nào là phản ứng nhanh của thị trường trước thông tin tích cực, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát diễn biến thực tế. Theo chuyên gia này, các mốc kỹ thuật đáng chú ý của vàng trong thời gian tới là vùng 4.930 USD/ounce và xa hơn là 5.000 USD/ounce.

Đồng USD quay đầu giảm

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, qua đó thúc đẩy tâm lý lạc quan trên các thị trường tài sản rủi ro toàn cầu.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,86%, hiện ở mức 99,00.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.106 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.901 đồng - 26.311 đồng.