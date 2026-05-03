Chán việc nhưng chưa thể nghỉ: Hé lộ về một con đường thứ ba cho nhân sự

Đã bao giờ bạn ngồi trước màn hình máy tính vào sáng thứ hai và tự hỏi liệu công việc hiện tại chỉ có thế này thôi sao. Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Gallup, chỉ 30% người lao động tin rằng đây là thời điểm tốt để tìm việc mới.

Bối cảnh kinh tế nhiều biến động khiến hơn một nửa lực lượng lao động chọn cách ở lại dù đã cạn kiệt nhiệt huyết. Sự chán nản kéo dài biến thành bất mãn và dẫn đến xu hướng làm việc cầm chừng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia tài chính và tâm lý học cho rằng luôn có một con đường thứ ba giúp nhân sự vượt qua giai đoạn mắc kẹt này.

Nghịch lý bám trụ và cái giá 8.800 tỷ USD

Thị trường lao động đang chứng kiến một nghịch lý lớn khi người lao động không nghỉ việc nhưng cũng không thực sự làm việc. Báo cáo của Gallup chỉ ra 59% lực lượng lao động toàn cầu đang trong trạng thái nghỉ việc trong im lặng.

Họ hoàn thành đúng phần việc tối thiểu được giao, không vi phạm quy định nhưng hoàn toàn ngắt kết nối tinh thần với mục tiêu chung của tổ chức. Tỷ lệ nhân sự thực sự gắn kết chỉ vỏn vẹn ở mức 21%.

Hành vi này đang tạo ra một lỗ hổng tài chính khổng lồ cho các doanh nghiệp. Thiệt hại kinh tế toàn cầu do sự suy giảm nỗ lực tự nguyện ước tính lên tới 8.800 tỷ USD mỗi năm, tương đương 9% GDP thế giới. Tại Mỹ, tỷ lệ nhân viên gắn kết đã chạm đáy 10 năm vào năm 2024 khi chỉ đạt 31%.

Đáng chú ý, xu hướng chán việc không phải là câu chuyện riêng của thế hệ trẻ. Dữ liệu từ ResumeBuilder cho thấy nhóm tuổi 35 đến 44 dễ rơi vào trạng thái làm việc cầm chừng nhất với tỷ lệ 24%, cao hơn mức 17% của gen Z.

Nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) cũng ghi nhận tổng số giờ làm việc tại quốc gia này giảm 3% trong giai đoạn 2019 đến 2022. Hơn một nửa mức giảm xuất phát từ việc người lao động chủ động cắt giảm giờ làm thay vì nộp đơn thôi việc.

Gốc rễ không nằm ở lười biếng

Khi năng suất sụt giảm, nguyên nhân thường bị quy cho thái độ lười biếng của nhân viên. Tuy nhiên, các dữ liệu chuyên sâu lại kể một câu chuyện khác.

Theo Harvard Business Review, dưới sự dẫn dắt của một quản lý giỏi, 62% nhân viên sẵn sàng nỗ lực vượt mức yêu cầu. Con số này rớt thảm hại xuống chỉ còn 20% nếu họ làm việc với một người sếp tồi. Gallup cũng khẳng định 70% sự khác biệt về mức độ gắn kết của đội nhóm phụ thuộc trực tiếp vào người quản lý.

Bên cạnh yếu tố quản trị, sự chán nản còn xuất phát từ áp lực tâm lý vô hình. Khảo sát toàn cầu cho thấy 44% nhân viên trải qua căng thẳng cao mỗi ngày. Những người đi làm nhưng mất kết nối có mức độ tiêu cực tâm lý tương đương hoặc thậm chí tệ hơn cả những người đang thất nghiệp.

Theo tạp chí Fast Company, sự bứt rứt này thường xuất hiện ở những người thông minh và sáng tạo. Họ tin rằng công việc phải mang lại sự trọn vẹn và nhiệt huyết.

Một nhân sự cấp cao tốt nghiệp trường Ivy League từng rơi vào khủng hoảng khi cảm thấy quá tải sau khi có con. Anh muốn cân bằng cuộc sống nhưng không thể rời bỏ con đường sự nghiệp đã xây dựng vì danh tính cá nhân gắn liền với thành công đó. Nghịch lý là chính động lực học hỏi đôi khi lại khiến con người mắc kẹt trong những kỳ vọng xã hội.

“Lối thoát thứ ba”: Không nghỉ việc, cũng không chịu đựng

Việc mơ về một bến đỗ mới luôn dễ dàng hơn việc đối thoại thẳng thắn để giải quyết những bất cập hiện tại. Nhưng nhảy việc liên tục trong vô định có thể khiến người lao động tích lũy hàng loạt thất bại nhỏ. Thay vì chạy trốn, giới chuyên gia gợi ý việc tận dụng chính sự bứt rứt đó làm đòn bẩy để cải thiện công việc đang có.

Nghiên cứu về sự bền bỉ của chuyên gia Angela Duckworth chứng minh kiên trì là yếu tố dự báo thành công chuẩn xác hơn tài năng hay IQ. Khi gắn bó đủ lâu với một công việc, con người xây dựng được sự thành thạo và lòng tự tin. Điều này mang ý nghĩa hãy cho công việc hiện tại một cơ hội thực sự để thay đổi trước khi quyết định bước sang trang mới.

Sự thỏa mãn trong sự nghiệp không đến từ việc ôm đồm mọi thứ mà bắt nguồn từ sự phù hợp. Bước đầu tiên là trung thực với những giá trị bản thân coi trọng nhất. Việc hình dung chi tiết về bản thân trong 5-10 năm tới sẽ giúp người lao động dự đoán nhu cầu và định hình lại môi trường làm việc ngay trong hiện tại.

Đôi khi sự bứt rứt không đòi hỏi một cuộc đập đi xây lại toàn diện. Nó chỉ gợi ý những thay đổi nhỏ như nhận thêm một dự án mới, học một kỹ năng dang dở hoặc làm rõ lại kỳ vọng với cấp trên.

Thực tế, 90% những người đang làm việc cầm chừng thừa nhận họ có thể làm việc chăm chỉ hơn nếu được truyền động lực đúng cách. Khoảng 41% bày tỏ mong muốn công ty cải thiện văn hóa nội bộ. Người lao động không hẳn muốn bỏ cuộc, họ chỉ đang chờ một lý do chính đáng để quay lại cống hiến.

Khoảng cách giữa “chán việc” và “tìm lại động lực” thường nhỏ hơn cảm giác vào sáng thứ hai rất nhiều. Giải bài toán này không chỉ là chuyện cá nhân. Doanh nghiệp cần nâng cấp năng lực quản trị, còn người lao động cần chủ động tái thiết hành trình nghề nghiệp.

Một thay đổi nhỏ trong tư duy có thể không chỉ cứu vãn tinh thần của bạn, mà còn góp phần giữ lại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế.