Chăn nuôi gặp khó: Giá gà công nghiệp rẻ hơn bèo

Trong bối cảnh dư cung kéo dài và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cẩn thận trong việc tái đàn, đồng thời, doanh nghiệp tập trung phát triển việc xuất khẩu các sản phẩm chế biến để gia tăng giá trị.

Giá thịt, trứng “rẻ như bèo”

Từ đầu năm 2026, thị trường thịt và trứng gia cầm tại Đông Nam Bộ, đặc biệt ở các vùng chăn nuôi trọng điểm như Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Tây Ninh… ghi nhận xu hướng giảm giá rõ rệt.

Tại Đồng Nai - địa phương được xem là “thủ phủ chăn nuôi” của cả nước - giá gà thịt liên tục đi xuống. Ghi nhận đầu tháng 5 cho thấy, giá gà lông màu tại trại chỉ còn khoảng 42.000-45.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với mức khoảng 48.700 đồng/kg hồi đầu tháng 1.

Trong khi đó, giá gà công nghiệp (gà lông trắng) duy trì ở mức thấp, phổ biến 25.000-27.000 đồng/kg, tiệm cận ngưỡng giá thành sản xuất.

Giá gà thịt tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ giảm sâu từ đầu năm đến nay (Ảnh: Huân Trần).

Để dẫn chứng về việc giá gà giảm sâu, giám đốc một công ty chăn nuôi tại Đồng Nai gửi chi phóng viên Dân trí các đường link bèo tấm, bèo Nhật Bản bán trên sàn thương mại điện tử có giá từ 25.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg. "Giá gà rẻ hơn bèo là có thật", vị này cho hay.

Không chỉ thịt gà, thị trường trứng gia cầm cũng giảm sâu. Giá trứng gà tại trại khu vực miền Nam hiện phổ biến quanh mức 1.400-1.500 đồng/quả, trong khi đầu năm giá trứng được thu mua ở mức trên 2.000 đồng/quả, có thời điểm vọt lên 2.500 đồng/quả khiến người chăn nuôi phấn khởi.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam - cũng thông tin, giá trứng tại trại thậm chí có thời điểm xuống mức 1.100-1.200 đồng/quả với trứng size nhỏ, trong khi giá thành sản xuất dao động từ 1.600-1.650 đồng/quả.

Trong khi đó, sức tiêu thụ trứng và thịt sau Tết phục hồi chậm, đặc biệt ở các kênh bếp ăn tập thể, trường học. Điều này khiến lượng gia cầm từ các vùng như Đồng Nai, Tây Ninh không được hấp thụ hết, kéo giá duy trì ở mức thấp.

Bèo Nhật Bản đang được rao bán trên sàn thương mại điện tử với giá 30.000 đồng/kg chưa tính phí vận chuyển (Ảnh chụp màn hình).

Tại Tây Ninh, áp lực dư cung càng rõ khi thị trường xuất khẩu tiểu ngạch sang Campuchia không còn ổn định như trước. Nguồn trứng chủ yếu dồn về nội địa trong khi sức tiêu thụ hạn chế, khiến giá tại trại chỉ quanh 1.500 đồng/quả, tương đương mặt bằng chung toàn miền Nam.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là tổng đàn gia cầm tăng nhanh. Báo cáo quý I/2026 cho thấy đàn gia cầm cả nước tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ, kéo theo sản lượng thịt và trứng tăng mạnh, trong khi sức mua không tăng tương ứng, dẫn tới dư cung cục bộ.

Ông Lê Văn Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Long Thành Phát (Đồng Nai) cho rằng, thời điểm sau Tết Nguyên đán, năm nào người chăn nuôi cũng đối mặt tình trạng giá giảm sâu. Riêng với năm nay còn phải chịu thêm áp lực từ tâm lý thị trường và cạnh tranh.

Theo ông Quyết, ngành chăn nuôi gia cầm đang chuyển mạnh sang mô hình công nghiệp với năng suất cao, chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, khi sản xuất chưa gắn với chuỗi tiêu thụ ổn định, tình trạng “được mùa mất giá” vẫn lặp lại.

Cẩn trọng tăng đàn, đẩy mạnh xuất khẩu thịt gà chế biến

Trong bối cảnh thị trường nội địa dần bão hòa, bài toán đặt ra cho ngành gia cầm là tìm đầu ra mới, trong đó xuất khẩu, đặc biệt sản phẩm chế biến sâu, trở thành hướng đi quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam - cho rằng, giải pháp trước mắt là kiểm soát sản lượng, không tăng đàn trong giai đoạn dư cung. Đồng thời, cần đa dạng hóa sản phẩm, chuyển từ tiêu thụ trứng tươi sang các sản phẩm chế biến như trứng ăn liền, trứng nướng, thịt gà chế biến sẵn…

“Cần phải thay đổi cách tiêu thụ, vì trứng không chỉ là thực phẩm tươi mà có thể trở thành sản phẩm tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đây là hướng đi mà các doanh nghiệp lớn như Dabaco, C.P. hay TaFa đang triển khai”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước thông qua truyền thông cũng được xem là giải pháp quan trọng. Theo ông Sơn, nhiều nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh việc ăn trứng không gây hại như quan niệm cũ, thậm chí còn tốt cho sức khỏe.

Phân loại trứng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ tại một doanh nghiệp ở TPHCM (Ảnh: Huân Trần).

Về dài hạn, xuất khẩu vẫn là “chìa khóa” để giải bài toán dư cung. Thị trường Trung Đông được đánh giá là tiềm năng với quy mô hàng tỷ USD, dù đi kèm yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn Halal, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

“Để vào được thị trường này, toàn bộ chuỗi sản xuất từ chăn nuôi đến chế biến phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nâng cấp ngành chăn nuôi Việt Nam”, ông Nguyễn Thanh Sơn nhận định.

Một tín hiệu tích cực là việc mở rộng thị trường xuất khẩu thời gian gần đây. Theo đó, cuối tháng 4 vừa qua, Hàn Quốc đã chính thức mở cửa cho thịt gà chế biến của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thông tin, trong giai đoạn đầu, mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu, tạo tiền đề để mở rộng trong tương lai.

Trước đó, ngành gia cầm Việt Nam cũng đã ghi nhận bước tiến tại các thị trường khó tính khi xuất khẩu sản phẩm chế biến sang Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông...

Việc xuất khẩu không chỉ giúp giải quyết đầu ra mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho ngành chăn nuôi. Thay vì phụ thuộc vào sản phẩm tươi sống với biên lợi nhuận thấp, các sản phẩm chế biến có thể mang lại giá trị cao và ổn định hơn.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, điều kiện tiên quyết vẫn là xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ. Theo ông Lê Văn Quyết, chỉ khi tham gia chuỗi, các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ mới được tối ưu, hạn chế tình trạng “tranh mua tranh bán” và biến động giá bất thường.

“Chuỗi liên kết giúp phân bổ lợi nhuận hợp lý, đảm bảo tất cả các bên cùng có lợi. Đây là con đường duy nhất để ngành chăn nuôi phát triển bền vững”, ông Quyết nhấn mạnh.