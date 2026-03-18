Chân dung đại gia xăng dầu miền Tây một thời vừa bị ngân hàng rao bán nợ

Agribank chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro). Tài sản bảo đảm gồm 14 cửa hàng xăng dầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều tài sản khác.

Mức giá khởi điểm của khoản nợ và tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá là 1.396 tỷ đồng, xác định theo hiện trạng hồ sơ pháp lý và các tài sản liên quan.

Khoản vay phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký tháng 4/2023. Trong giai đoạn 2023-2024, ngân hàng đã giải ngân 23 lần cho doanh nghiệp này. Tính đến thời điểm công bố đấu giá, dư nợ gốc là 1.301 tỷ đồng và nợ lãi khoảng 180 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) được thành lập năm 2012, lĩnh vực kinh doanh chính là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, LPG, gas và một số ngành nghề khác như thiết kế, xây dựng, bất động sản, chăn nuôi thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, trạm dừng chân...

Tính đến 31/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 1.262 tỷ đồng. Theo báo cáo quản trị năm này, ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - là cổ đông lớn, sở hữu 42,64% vốn.

Vào quý IV/2025, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ hơn 165 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước cũng lỗ hơn 233 tỷ đồng. Giải trình về sự thua lỗ, công ty cho biết chủ yếu do doanh thu thấp so với chi phí hoạt động kinh doanh.

Trong quý này, công ty gần như không phát sinh doanh thu, chỉ ghi nhận 1,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, doanh thu thuần thậm chí âm gần 18 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, công ty vẫn phải gánh chi phí tài chính tới 131 tỷ đồng (giảm 18%), toàn bộ là chi phí lãi vay. Cùng loạt các loại chi phí khác, doanh nghiệp từng là đại gia xăng dầu miền Tây một thời chịu lỗ quý cuối năm 2025.

Lũy kế cả năm, công ty lỗ sau thuế 638 tỷ đồng. Việc thua lỗ liên tục khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 1.141 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu (163 tỷ đồng).

Áp lực nợ vay cũng đè nặng lên vai doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2025, công ty có nợ vay tài chính 6.940 tỷ đồng, trong đó 80% là nợ ngắn hạn (chủ yếu là nợ ngân hàng).

Ngoài tình hình kinh doanh ảm đạm, doanh nghiệp này cũng có biến động nhân sự trong thời gian gần đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 12/2025, phụ trách đầu tư tài chính trong nước và quốc tế kể cả đàm phán xuất nhập khẩu xăng dầu hàng hóa.

Trước đó, Phó tổng giám đốc Nguyễn Việt Anh đồng thời là Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ và nhiều địa phương khác.

Còn Tổng giám đốc công ty - ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - cũng bị bắt tạm giam, bị cáo buộc đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối..., chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD.