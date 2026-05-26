"Cha đẻ" 7-Eleven Nhật Bản qua đời

Người dẫn dắt thành công và lập nên đế chế 7-Eleven tại Nhật Bản

Sinh ra ở Nagano (Nhật Bản) năm 1932, ông Suzuki gia nhập ngành bán lẻ, làm việc cho Ito-Yokado vào năm 1963. Trước đó, ông làm việc tại một nhà bán buôn sách.

Còn 7-Eleven, cội nguồn thương hiệu này vốn bắt đầu từ Southland Ice Co. tại Dallas (Mỹ) vào những năm 1920, nơi ban đầu chỉ bán đá khối, thuốc lá và xăng dầu.

Bất chấp sự hoài nghi về ngành, ông Suzuki lúc bấy giờ đã mạnh dạn hợp tác với đối tác Mỹ để ra mắt 7-Eleven Nhật Bản vào năm 1973, khai trương cửa hàng đầu tiên tại Tokyo vào năm 1974.

"Khi tôi quyết định mang 7-Eleven về Nhật Bản, mọi người đều nói rằng sẽ không thành công đâu và phản đối ý tưởng này, từ các lãnh đạo, giáo sư đại học đến chuyên gia tư vấn. Nhưng tôi biết họ đã sai", Suzuki cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2013.

Ông Toshifumi Suzuki, người sáng lập 7-Eleven Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Ông còn được biết đến là người tiên phong trong việc sử dụng dữ liệu để điều chỉnh hàng tồn kho và xây dựng mô hình kinh doanh tập trung vào các bữa ăn chế biến sẵn, biến các cửa hàng tiện lợi trở thành trụ cột của ngành bán lẻ Nhật Bản.

Những năm sau đó, 7-Eleven bùng nổ số lượng tại Nhật Bản và dần trở thành một phần không thể tách rời trong đời thường của người dân bản địa. Khách hàng đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để đóng tiền điện nước, in ấn tài liệu.

Thậm chí trong các trận động đất, 7-Eleven và các chuỗi cửa hàng tiện lợi khác còn đóng vai trò cứu trợ sống còn khi biến thành các trạm tiếp tế khẩn cấp, phân phối nhu yếu phẩm và nước sạch cho người dân.

Họ còn biến công ty mẹ tại Mỹ đang gặp khó thành chi nhánh của mình. Năm 2016, ông từ chức và rút khỏi 7-Eleven.

7-Eleven đang kinh doanh ra sao?

Về 7-Eleven, dù gặp khó khăn ở một số thị trường trọng điểm, tập đoàn vẫn sở hữu quy mô khổng lồ với 85.000 cửa hàng trên toàn cầu (25% số này ở Nhật Bản).

Tại Việt Nam, thương hiệu có mặt từ năm 2017 với tham vọng khai thác thị trường bán lẻ tiện lợi màu mỡ. Dù vậy, gần 10 năm trôi qua, 7-Eleven vẫn chưa thể đạt kế hoạch 1.000 cửa hàng.

Một cửa hàng 7-Eleven tại Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lương Tất Trung, Giám đốc Công nghệ 7-Eleven, cho biết: "Đặt kế hoạch là vậy, song làm rồi mới thấy nó khó. Sở dĩ chúng tôi chưa thể nhân rộng nhanh chóng do thương hiệu muốn đi đúng với chủ trương là làm tới đâu có lãi trên cửa hàng tới đó”.

Vị này cũng cho biết thêm đến nay 7-Eleven đang có hơn 100 cửa hàng tại Việt Nam và hơn 90% đang có lãi trên từng cửa hàng. 7-Eleven đang hợp tác với doanh nghiệp công nghệ trong nước để ứng dụng AI vào vận hành.