CEO Nvidia: AI tạo thêm việc làm, không phải kẻ cướp sinh kế

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNA, CEO Nvidia không ngần ngại chỉ trích xu hướng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang sử dụng AI như một tấm lá chắn cho các quyết định cắt giảm nhân sự. Theo ông Huang, đây là một cách giải thích "không hợp lý" và có phần khiên cưỡng nhằm mục đích làm cho doanh nghiệp "tỏ ra sành điệu hơn" trong mắt các nhà đầu tư.

Ông Huang chỉ ra một nghịch lý về mặt thời gian mà ít người để ý. Thực tế, AI chỉ thực sự bùng nổ và trở nên hữu ích, có năng suất vượt trội trong khoảng 6 tháng trở lại đây. Trong khi đó, nhiều tập đoàn lớn đã bắt đầu các chiến dịch sa thải hàng loạt từ 2 năm trước. Việc đổ lỗi cho một công nghệ vừa mới thành hình cho những quyết định nhân sự từ quá khứ là điều hoàn toàn vô lý.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp gắn trí tuệ nhân tạo (AI) với các đợt cắt giảm việc làm là một cách lập luận “lười biếng” và “không hợp lý” (Ảnh: Getty).

Vị tỷ phú này bày tỏ sự không hài lòng khi chứng kiến sự hoảng sợ đang lan rộng trong cộng đồng người lao động. Ông cho rằng các doanh nghiệp đang khiến mọi người lo lắng một cách vô ích. Thay vì đối mặt với những vấn đề nội tại về quản trị hay biến động thị trường, việc lấy AI làm "con dê tế thần" chỉ đơn giản là cách kể chuyện dễ dàng nhất để xoa dịu dư luận và giới tài chính.

Thực tế cho thấy, nỗi lo này không phải không có cơ sở khi nhìn vào các con số thống kê. Theo Reuters, Meta (công ty mẹ của Facebook) đang dự định cắt giảm khoảng 20% lực lượng lao động để bù đắp cho các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Hay như tại Standard Chartered, CEO Bill Winters từng gây tranh cãi khi tuyên bố thay thế "nguồn nhân lực giá trị thấp" bằng công nghệ và công bố kế hoạch cắt giảm hơn 7.000 việc làm. Những động thái này vô tình củng cố thêm quan điểm rằng AI đang cướp đi sinh kế của con người.

Tự động hóa nhiệm vụ không có nghĩa là xóa sổ công việc

Trái ngược với những dự báo bi quan, ông Jensen Huang tin rằng AI là một "cỗ máy tạo việc làm quy mô công nghiệp". Tại sự kiện của Viện Milken, ông khẳng định AI không phải là điềm báo cho làn sóng thất nghiệp hàng loạt mà là cơ hội để các nền kinh tế tái công nghiệp hóa dựa trên một hệ sinh thái hoàn toàn mới.

Điểm mấu chốt trong lập luận của CEO Nvidia nằm ở việc phân biệt giữa nhiệm vụ và công việc. Ông cho rằng một công việc bao gồm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Việc AI có thể tự động hóa một vài nhiệm vụ cụ thể không đồng nghĩa với việc toàn bộ vai trò của người lao động đó trong tổ chức sẽ biến mất. Khi các tác vụ lặp đi lặp lại được máy móc đảm nhiệm, con người sẽ có thời gian để tập trung vào những giá trị cốt lõi và sáng tạo hơn.

Ông Huang lấy chính Nvidia làm ví dụ điển hình. Thay vì cắt giảm, công ty đang tuyển dụng thêm nhiều nhân sự để vận hành nhanh hơn và theo đuổi những mục tiêu tham vọng hơn. Nhờ AI, những dự án vốn được dự tính mất 10 năm để hoàn thành thì nay có thể rút ngắn xuống còn 1-2 năm. Công nghệ không thay thế con người, nó nâng tầm tham vọng và khả năng thực thi của con người.

Theo quan điểm kinh tế, khi một doanh nghiệp trở nên năng suất và sinh lời nhiều hơn nhờ AI, họ sẽ có xu hướng mở rộng quy mô. Những công ty có tham vọng sẽ tận dụng hiệu quả từ công nghệ để tăng tốc phát triển, và cuối cùng, sự lớn mạnh đó sẽ dẫn đến nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều nhân sự mới để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ mà AI tạo ra.

Jensen Huang tin rằng AI cuối cùng sẽ trở thành động lực mở rộng nền kinh tế, nâng cao năng suất và tạo ra nhiều công việc mới hơn là phá hủy chúng (Ảnh: TTS).

Quy luật sinh tồn: Học AI hay bị bỏ lại phía sau?

Dù giữ thái độ lạc quan về thị trường lao động tổng thể, Jensen Huang vẫn đưa ra một cảnh báo đanh thép cho từng cá nhân. Ông so sánh làn sóng AI hiện nay với sự xuất hiện của máy tính cá nhân (PC) trong quá khứ. Khi PC ra đời, nó không cướp đi công việc của con người, nhưng những người từ chối học cách sử dụng máy tính đã tự đào thải mình khỏi thị trường.

"Bạn sẽ không mất việc vào tay AI. Bạn sẽ mất việc vào tay một người học AI giỏi hơn bạn", CEO Nvidia nhấn mạnh. Đây là một thông điệp trực diện dành cho những người đang lo sợ bị thay thế. Thay vì dành thời gian để lo âu về những kịch bản khoa học viễn tưởng nơi máy móc thống trị loài người, lời khuyên tốt nhất là hãy bắt tay vào học cách cộng tác với công nghệ.

Vị CEO nổi tiếng cũng bày tỏ sự lo ngại về những câu chuyện "tận thế AI" đang bị thổi phồng quá mức. Ông cho rằng chính những kịch bản tiêu cực này đang ngăn cản mọi người tiếp cận với công nghệ của thời đại. Nếu người lao động quá sợ hãi đến mức không dám học hỏi, họ sẽ thực sự bị bỏ lại phía sau khi cấu trúc kinh tế thay đổi trong vòng 5 năm tới.

Dù các tổ chức tài chính uy tín dự báo khoảng 15% việc làm có thể biến mất do ảnh hưởng của AI, nhưng ông Jensen Huang tin rằng con số việc làm mới được tạo ra sẽ còn lớn hơn thế. AI sẽ trở thành động lực mở rộng nền kinh tế, nâng cao năng suất toàn cầu và mở ra những ngành nghề mà hiện tại chúng ta thậm chí còn chưa hình dung ra.