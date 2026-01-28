CEO Droppii: "Người kinh doanh online hiện nay quan tâm nhất là nghiệp vụ thuế"

Khi nỗi lo thuế trở thành áp lực thường trực

Trong nhiều năm, kinh doanh online tại Việt Nam phát triển mạnh nhờ tính linh hoạt và rào cản gia nhập thấp. Chỉ với một tài khoản mạng xã hội và nguồn hàng phù hợp, nhiều cá nhân có thể tạo ra thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, chính sự “dễ vào” này cũng khiến không ít người xem nhẹ việc chuẩn hóa hóa đơn, dòng tiền và nghĩa vụ thuế.

Khi các cơ quan quản lý bắt đầu tăng cường kiểm soát, không ít người bán mới nhận ra rằng hoạt động kinh doanh của mình chưa được tổ chức một cách bài bản. Việc thiếu hóa đơn đầu vào, không rõ ràng về doanh thu hay không có hệ thống kế toán hỗ trợ khiến nhiều người rơi vào trạng thái bị động.

Ông Trần Thiên Ấn - CEO Droppii (Ảnh: Droppii).

Theo CEO Droppii, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt: từ tư duy “bán được là được” sang tư duy “phải làm đúng ngay từ đầu”. Những ai không kịp thích nghi sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi chính sách ngày càng siết chặt.

Droppii và cách tiếp cận chủ động về minh bạch thuế

Trong khi nhiều người bán online đang loay hoay tìm cách “vá” lại hệ thống kinh doanh của mình, Droppii lại chọn hướng đi khác: chuẩn hóa toàn bộ mô hình ngay từ đầu.

Ông Trần Thiên Ấn khẳng định, nền tảng này là một trong số ít các mô hình thương mại điện tử tại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn bắt buộc về hóa đơn đầu vào. “Tất cả sản phẩm khi đưa vào Droppii đều phải có hóa đơn đầu vào đầy đủ”, ông nhấn mạnh.

CEO Droppii: Người kinh doanh online hiện quan tâm nhất là nghiệp vụ thuế.

Không chỉ dừng ở đó, Droppii còn cam kết khả năng xuất hóa đơn cho mọi đơn hàng đầu ra. Dù giá trị đơn hàng chỉ vài chục nghìn đồng hay lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí vài trăm triệu đồng, hệ thống vẫn có thể xuất hóa đơn 100% cho đối tác và khách hàng, bất cứ thời điểm nào.

Để đảm bảo khả năng vận hành minh bạch ở quy mô lớn, Droppii cho biết không chỉ dựa vào công nghệ mà còn đầu tư mạnh vào con người. Ông Trần Thiên Ấn chia sẻ, đằng sau mỗi đơn hàng được tạo ra trên nền tảng là cả một hệ thống xử lý thuế và tài chính theo thời gian thực.

“Hệ thống của chúng tôi hoạt động 24/7, đồng thời có sự hỗ trợ của một tập thể vài chục nhân sự kế toán, tài chính. Mỗi đơn hàng, kể cả đơn trải nghiệm đầu tiên của đối tác, đều được hệ thống hỗ trợ đầy đủ”, vị này nói.

Nhờ đó, người kinh doanh có thể tập trung vào hoạt động cốt lõi là tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng, thay vì phải tự mình xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến hóa đơn, kê khai và nghĩa vụ thuế.

Minh bạch - tiêu chuẩn mới của thương mại điện tử

Theo ông Trần Thiên Ấn, việc người bán online ngày càng quan tâm đến thuế không phải là tín hiệu tiêu cực, mà là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trưởng thành. Kinh doanh online không còn là công việc mang tính thời vụ hay kiếm thêm, mà đang dần trở thành một sự nghiệp cần được tổ chức bài bản và minh bạch.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một nền tảng đã được chuẩn hóa về thuế và hóa đơn được xem là yếu tố then chốt giúp người bán giảm thiểu rủi ro và yên tâm phát triển lâu dài.

Droppii chuẩn chỉnh về thuế, sẵn sàng cho giai đoạn minh bạch hóa toàn thị trường (Ảnh: Droppii).

“Khi hợp tác cùng Droppii, đối tác có thể yên tâm về vấn đề thuế ngay từ đơn hàng đầu tiên,” CEO Droppii khẳng định. Theo vị này, minh bạch không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững và tử tế.