Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sẽ trở thành đại diện thương hiệu của Sacombank

Theo định hướng của Sacombank, việc lựa chọn Nguyễn Đình Bắc làm đại sứ thương hiệu không chỉ xuất phát từ các yếu tố chuyên môn hay thành tích thi đấu, mà còn từ sự tương đồng trong triết lý phát triển.

Đình Bắc đại diện cho một thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, có nền tảng vững chắc, không ngừng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp. Đây cũng là tinh thần mà ngân hàng theo đuổi trong suốt hành trình phát triển, kiên định với con đường đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị bền vững cho khách hàng cũng như cộng đồng.

Trong vai trò đại sứ thương hiệu dự kiến giai đoạn 2026-2028, Nguyễn Đình Bắc sẽ đồng hành cùng Sacombank trong nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình cộng đồng và những sáng kiến hướng tới giới trẻ.

Hình ảnh của tiền đạo trẻ này được kỳ vọng sẽ góp phần truyền tải thông điệp về một thế hệ mới tự tin, bản lĩnh, sống có mục tiêu và sẵn sàng nỗ lực để đạt được thành công bằng chính năng lực của mình.

Nguyền Đình Bắc sẽ trở thành đại diện thương hiệu mới của Sacombank (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Sự hợp tác giữa Sacombank và Nguyễn Đình Bắc được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí “chữ S” mà ngân hàng đã định hình trong các hoạt động thương hiệu và đồng hành thể thao. Bộ tiêu chí này nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, sự chuyên nghiệp, tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn xa và trách nhiệm với cộng đồng.

“Những giá trị đó không chỉ được thể hiện trên sân cỏ, mà còn được kỳ vọng lan tỏa tích cực vào đời sống xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng”, đại diện ngân hàng cho hay.

Việc Nguyễn Đình Bắc dự kiến trở thành đại sứ thương hiệu Sacombank cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trong mối quan hệ giữa thể thao và tài chính, khi các tổ chức tài chính lớn tìm kiếm những hình mẫu trẻ trung, tích cực và giàu cảm hứng để kết nối sâu hơn với công chúng.

Với nền tảng chuyên môn, hình ảnh tích cực và định hướng phát triển dài hạn, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa Sacombank và cộng đồng người hâm mộ bóng đá trong giai đoạn tới, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tích cực mà ngân hàng theo đuổi.