Cát Vạn Lợi: 20 năm khẳng định vị thế và khát vọng vươn mình tại thị trường ASEAN

Hoạt động sản xuất vật tư cơ điện MEP và phụ kiện tại nhà máy Cát Vạn Lợi (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

20 năm kiên định với mục tiêu nội địa hóa

Hành trình gần 20 năm của Cát Vạn Lợi ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một đơn vị thương mại thành nhà sản xuất thiết bị điện công nghiệp hiện đại với hệ thống nhà máy quy mô hơn 15.000m2. Để đạt được vị thế đó, doanh nghiệp luôn kiên định bám sát triết lý: "Tự lực trong phát triển nội lực doanh nghiệp Việt bền vững - Tự chủ trong sản xuất công nghiệp - Tự cường trong kinh tế".

Cát Vạn Lợi: Hành trình hiện thực hóa khát vọng thay thế hàng nhập khẩu (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Tinh thần này không chỉ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động mà còn thể hiện tầm nhìn của ban lãnh đạo trong việc xây dựng nền công nghiệp phụ trợ nước nhà vững mạnh. Đây chính là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng đóng góp vào một nền kinh tế tự chủ, đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu

Để hiện thực hóa mục tiêu vươn ra thế giới, Cát Vạn Lợi đã tập trung nguồn lực để các sản phẩm đạt được những chứng nhận kỹ thuật khắt khe, điển hình như ống thép luồn dây điện EMT đạt chứng nhận UL Listed - UL 797 và máng cáp lưới đạt chứng nhận UL Classified -NEMA BI 50015.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Quá trình này nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ các tổ chức quốc tế như dự án USAID - IPSC (Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam) do Deloitte điều phối, nơi Cát Vạn Lợi là 1 trong 35 doanh nghiệp tiên phong tham gia vào năm 2024.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các triết lý sản xuất từ Nhật Bản như Monozukuri và Kaizen, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ AOTS, JICA và Samsung trong việc phát triển nhà máy, đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và chuyển đổi số theo chuẩn quốc tế.

Từ năm 2010 đến 2025, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã bình chọn và giới thiệu Cát Vạn Lợi là nhà sản xuất uy tín cho các nhà đầu tư Nhật Bản tại khu vực phía Nam.

Từ những công trình quốc gia đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Sản phẩm mang thương hiệu Cát Vạn Lợi hiện đã trở thành lựa chọn hàng đầu tại nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam. Có thể kể đến như: Sân bay quốc tế Long Thành, Sân bay Nội Bài (nhà ga T2), Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Nhà máy LEGO, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Nhà máy Intel và các nhà máy nhiệt điện lớn như Nhơn Trạch 3 & 4.

Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) - công trình sử dụng vật tư MEP do Cát Vạn Lợi cung cấp (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi đang khẳng định bản lĩnh trên "sân chơi" toàn cầu thông qua chiến lược "Go Global" khởi động từ năm 2025.

Các sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất hiện tại những công trình quốc tế quy mô như: Tuyến MRT số 3 - Metro Manila (Philippines) do liên danh Nhật Bản Shimizu - Fujita - Takenaka - EEI - JV thi công, Sân bay quốc tế Techo Takhmao (Cambodia), Dự án nhà máy điện Rumah 1 & Nairyah 1 tại Saudi Arabia.

Tuyến MRT số 3 - Metro Manila (Philippines) - công trình sử dụng vật tư MEP do Cát Vạn Lợi cung cấp (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một nền công nghiệp tự cường

Thành công của Cát Vạn Lợi là minh chứng cho thấy doanh nghiệp Việt có đủ năng lực để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nếu có sự đầu tư nghiêm túc và kiên trì chinh phục các tiêu chuẩn cao nhất.

Câu chuyện về hành trình 20 năm từ gian khó đến thành công của Cát Vạn Lợi không chỉ là lời hồi đáp cho tinh thần "Vươn mình cùng kỷ nguyên mới", mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Đó là tinh thần dám dấn thân vào những điều gian khó, kiên định với giá trị thực và khát khao đưa sản phẩm công nghiệp Việt Nam hiện diện khắp năm châu.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện công nghiệp Cát Vạn Lợi

Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TPHCM, xã Bình Mỹ, TPHCM

Văn phòng: Số 47, đường số 12, khu dân cư Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, TPHCM

Điện thoại: (028) 2253 3939

Chăm sóc khách hàng: 1900 5555 49

Website: www.catvanloi.com