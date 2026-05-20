Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF) công bố mùa thứ hai của “Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh” với tổng ngân sách tài trợ mới lên đến 4 triệu đô la Singapore (tương đương 80 tỷ đồng).

Gói tài trợ sẽ hỗ trợ 12 đơn vị thụ hưởng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó gồm khoản tài trợ khởi động trị giá 3,5 triệu đô la Singapore (tương đương 70 tỷ đồng) và Quỹ Thành tựu, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thụ hưởng tiếp cận thêm nguồn tài trợ khi đạt được các kết quả đề ra.

CapitaLand khởi động “Sáng kiến vì cộng đồng vững mạnh” mùa hai với ngân sách tài trợ lên đến 4 triệu đô la Singapore, nhằm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp châu Á (Ảnh: CapitaLand).

Thông báo được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiện nguyện châu Á 2026, nơi CHF tổ chức phiên thảo luận với chủ đề “Từ cam kết đến tác động: Thúc đẩy khả năng phục hồi cộng đồng thông qua hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên”.

Phiên thảo luận tập trung làm rõ cách thức các hoạt động thiện nguyện hợp tác và định hướng theo kết quả có thể tạo ra tác động dài hạn cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Mùa đầu tiên của sáng kiến vào năm 2025 đã trao 3,4 triệu đô la Singapore (tương đương 68 tỷ đồng) cho 12 đơn vị thụ hưởng, tập trung vào việc tìm kiếm và tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận tiềm năng.

Bước sang năm 2026, hoạt động mở rộng theo hướng tiếp cận hệ sinh thái toàn diện hơn, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận, mở rộng khả năng tiếp cận mạng lưới đối tác và ưu tiên các kết quả đầu ra mang lại tác động rõ rệt.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CapitaLand Development (CLD) Việt Nam và quốc tế, chia sẻ: “Tại CLD Việt Nam, chúng tôi tin rằng đầu tư vào trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những cách hiệu quả nhất để tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng tại những nơi tập đoàn hiện diện.

Với mùa thứ hai của CCRI, dưới sự hỗ trợ của CHF, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết đó. Việc hợp tác cùng 12 đơn vị thụ hưởng trên khắp châu Á cùng mức tài trợ tăng lên đến 4 triệu đô la Singapore, thể hiện rõ trọng tâm của chúng tôi trong việc tạo ra những tác động thiết thực và bền vững”.

Trong năm nay, sáng kiến CCRI cũng tăng cường hợp tác với hai đối tác chiến lược:

AVPN - một trong những mạng lưới đầu tư xã hội lớn nhất châu Á - hỗ trợ củng cố quy trình lựa chọn đơn vị thụ hưởng thông qua nguồn hồ sơ chất lượng, hoạt động thẩm định, theo dõi kết quả, trao đổi xuyên khu vực và nâng cao năng lực.

Philanthropy Asia Alliance (PAA) - thuộc hệ sinh thái Temasek Trust - hỗ trợ xác định các đơn vị thụ hưởng CCRI đã chứng minh được hiệu quả triển khai, đồng thời tận dụng mạng lưới đối tác nhằm mở rộng quy mô các giải pháp có tác động cao.

Bà Patsian Low, Giám đốc Thị trường kiêm Phó tổng giám đốc AVPN, cho biết: “AVPN tiếp tục đồng hành với vai trò đối tác tri thức toàn cầu cho mùa thứ hai của Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh.

Điểm khác biệt của sáng kiến này nằm ở cam kết đầu tư vào năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận, thúc đẩy kết nối giữa các đối tác và phát huy trí tuệ tập thể - những yếu tố giúp các tổ chức mở rộng và gia tăng tác động tích cực. Đây chính là mô hình thiện nguyện mang tính phối hợp và chiến lược mà châu Á đang cần”.