CapitaLand Development tặng dụng cụ học tập cho hơn 2.000 học sinh tại năm điểm trường

Qua đó nhằm góp phần cải thiện điều kiện học đường và tiếp thêm động lực cho hành trình đến trường của các em.

Hoạt động diễn ra nhân dịp lễ tổng kết năm học từ ngày 26/5 đến 29-5, với sự tham gia của hơn 100 nhân viên tình nguyện từ CLD Việt Nam và The Ascott Limited.

Các hoạt động tổng kết năm học thường niên trong khuôn khổ Chương trình Trường học CapitaLand Hy vọng đã mang đến niềm vui và sự hỗ trợ thiết thực cho hơn 2.000 học sinh tại năm điểm trường trên cả nước (Ảnh: BTC).

Học sinh tại Trường Mầm non Tân Tây và Trường Tiểu học Thạnh Phước (tỉnh Tây Ninh), Trường Mầm non Lệ Xá (tỉnh Hưng Yên), Trường Tiểu học Quảng Yên (tỉnh Phú Thọ) và Trường Tiểu học Tiên Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã được trao tặng những vật dụng thiết thực như đèn bàn và áo mưa. Bên cạnh đó, đội ngũ tình nguyện viên còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác và vui chơi tại trường, góp phần tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ cho các em học sinh.

Hơn 100 tình nguyện viên từ CLD (Việt Nam) và The Ascott Limited đã trao tặng dụng cụ học tập và tham gia các hoạt động giao lưu với học sinh tại sân trường (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình học bổng dài hạn của CHF, được triển khai phối hợp cùng Tổ chức phi chính phủ Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST INC.), các tình nguyện viên của CLD cũng đã đến thăm 30 học sinh tại các trường trung học cơ sở nhân dịp lễ tổng kết năm học.

Theo đó, CHF cam kết tài trợ lên đến 500.000 đô la Singapore (khoảng 10 tỷ đồng) trong năm 2025 nhằm hỗ trợ lâu dài cho các em đến từ ba Trường học CapitaLand Hy vọng tại Việt Nam. Những học sinh này đã được trao học bổng từ trước và hiện đã hoàn thành lớp 6. Các em sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ trong suốt bậc trung học cơ sở và những chặng đường tiếp theo, qua đó góp phần mở rộng cơ hội phát triển và nuôi dưỡng thế hệ trẻ bản lĩnh, sẵn sàng cho tương lai.

Học sinh thuộc chương trình học bổng dài hạn của CHF được hỗ trợ giáo dục hàng năm, tạo điều kiện để các em tiếp tục theo đuổi việc học sau bậc tiểu học (Ảnh: BTC).

Học sinh nhận học bổng được lựa chọn thông qua quá trình đánh giá toàn diện về hoàn cảnh kinh tế - xã hội, kết quả học tập, phẩm chất đạo đức và tinh thần vượt khó trong học tập. Chương trình theo đó hỗ trợ các chi phí học tập thiết yếu như sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm y tế và các nhu cầu cơ bản khác, giúp các em vững bước khi chuyển tiếp lên bậc trung học cơ sở.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, chia sẻ: “Mỗi chuyến thăm trường đều nhắc nhở chúng tôi rằng những hành động nhỏ có thể tạo nên những giá trị tích cực. Chương trình này thể hiện cam kết của CLD trong việc tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng nơi chúng tôi hiện diện. Đồng hành cùng các đồng nghiệp và đối tác, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, giúp các em học sinh tự tin tiến bước và nuôi dưỡng nội lực vững vàng".

Bà Lâm Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Tây, chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm động trước những tác động tích cực từ sự hỗ trợ của Công ty CapitaLand và Quỹ Thiện nguyện CHF trong thời gian qua, góp phần từng bước cải thiện môi trường học đường. Nhờ đó, các em đến lớp với tinh thần học tập tốt hơn, chủ động hơn và ngày càng tự tin vào năng lực của bản thân. Nhà trường trân trọng sự đồng hành lâu dài này, qua đó góp phần nâng cao môi trường giáo dục và tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập phía trước".

Kể từ năm 2011, thông qua Quỹ thiện nguyện CHF, CLD đã đóng góp khoảng 82 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, hỗ trợ gần 21.000 trẻ em và thanh thiếu niên. Nhân viên CapitaLand cùng các tình nguyện viên cộng đồng cũng đã đóng góp hơn 26.000 giờ thiện nguyện cho những sáng kiến ý nghĩa này.

Các hoạt động nổi bật bao gồm việc nâng cấp, cải tạo năm trường học tại các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Tây Ninh và Bắc Ninh, bên cạnh các chương trình giáo dục như “Cặp sách đến trường”, “Học bổng CapitaLand Kids” và “Dinh dưỡng học đường” thuộc khuôn khổ Chương trình Trường học CapitaLand Hy vọng.

Trong năm 2025, Quỹ CHF đã trao 3,4 triệu đô la Singapore (tương đương 68 tỷ đồng) cho 12 đơn vị thụ hưởng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam thông qua “Sáng kiến vì cộng đồng vững mạnh” mùa đầu tiên, nhằm tăng cường khả năng thích ứng cho trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Á.

Tại Việt Nam, các tổ chức được lựa chọn sẽ triển khai những sáng kiến hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội thiết thực như hỗ trợ giáo dục cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành toàn diện cùng trẻ em khuyết tật, và thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho cộng đồng yếu thế.

Tiếp nối những kết quả tích cực ban đầu, sáng kiến sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2026, tái khẳng định cam kết của CHF trong việc tạo ra tác động lâu dài và duy trì hiệu quả bền vững cho các chương trình vì thế hệ tương lai Việt Nam.

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 17,8 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31/3. Tập trung vào các thị trường cốt lõi gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, CLD sở hữu năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, công nghiệp, và hậu cần.

CLD (Việt Nam) quản lý và phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi, nơi tập đoàn đã xây dựng sự hiện diện vững chắc trong hơn 30 năm qua. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm 1 dự án mô hình SOHO, 1 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng tại 19 dự án.

Với thế mạnh vượt trội trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án, CLD đã nhận được nhiều giải thưởng như giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng.

Vượt trên mục tiêu phát triển dự án bất động sản, CLD hướng đến trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục kiến tạo nên những không gian sống, làm việc, giải trí chất lượng, thông qua các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo.

Là thành viên của Tập đoàn CapitaLand, CLD luôn lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp bất động sản uy tín, CLD không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài và bền vững cho các đối tác và nhà đầu tư.

CapitaLand Hope Foundation là nhánh thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand được thành lập vào năm 2005. Tổ chức hướng đến việc góp phần nâng cao sức mạnh cộng đồng tại những nơi CapitaLand hoạt động, thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tài trợ, quỹ còn tích cực lan tỏa tinh thần tình nguyện, xem đây là yếu tố thiết yếu để xây dựng một cộng đồng nhân ái và gắn kết.