Cánh Cam Agency: Giải pháp thiết kế website theo yêu cầu cho doanh nghiệp

Thiết kế website theo yêu cầu của doanh nghiệp

Một trong những định hướng của Cánh Cam là triển khai website theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Quá trình thiết kế được xây dựng dựa trên ngành nghề, nhận diện thương hiệu, khách hàng mục tiêu và mục đích sử dụng website.

Với cách tiếp cận này, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc xây dựng cấu trúc trang, cách trình bày sản phẩm, dịch vụ và các chức năng cần thiết.

Đội ngũ Cánh Cam Agency thảo luận xây dựng website cho khách hàng (Ảnh: Cánh Cam Agency).

Theo định hướng triển khai của Cánh Cam, thiết kế website không chỉ bắt đầu bằng việc lựa chọn màu sắc hoặc xây dựng giao diện. Đội ngũ cần tìm hiểu ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ, nhóm khách hàng và mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được thông qua website.

Từ những thông tin này, cấu trúc website và sitemap (sơ đồ trang web) được xây dựng để xác định các nhóm nội dung, trang chức năng và cách người dùng di chuyển giữa các khu vực.

Sau khi thống nhất định hướng, quá trình thiết kế giao diện được triển khai dựa trên nhận diện thương hiệu. Các yếu tố như bố cục, kiểu chữ, hình ảnh, màu sắc, thanh điều hướng và các điểm kêu gọi hành động được sắp xếp nhằm tạo trải nghiệm nhất quán trên toàn website.

Mỗi chuyên viên đảm nhận từng khâu thiết kế, vận hành, để đáp ứng nhu cầu khách hàng (Ảnh: Cánh Cam Agency).

Giai đoạn lập trình sau đó sẽ hiện thực hóa thiết kế thành website có khả năng vận hành thực tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu hiển thị trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Một website doanh nghiệp cần vừa thể hiện được đặc trưng thương hiệu, vừa giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin.

Cánh Cam tập trung xây dựng giao diện dựa trên đặc điểm riêng của từng thương hiệu thay vì áp dụng một phong cách chung cho mọi dự án. Với doanh nghiệp B2B, website có thể ưu tiên cách trình bày rõ ràng về năng lực, sản phẩm và giải pháp. Trong khi đó, website thương mại điện tử cần chú trọng đến danh mục, tìm kiếm, bộ lọc, thông tin sản phẩm và các bước mua hàng.

Bên cạnh giao diện trên máy tính, khả năng hiển thị trên thiết bị di động cũng được tính đến trong quá trình phát triển. Điều này giúp website duy trì trải nghiệm tương đối nhất quán khi khách hàng truy cập bằng nhiều loại thiết bị.

Một điểm được doanh nghiệp quan tâm khi lựa chọn đơn vị thiết kế website là nền tảng kỹ thuật phía sau giao diện.

Cánh Cam chú trọng các yếu tố như cấu trúc website, tốc độ tải trang, tối ưu hình ảnh, hệ thống URL, khả năng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp có thể tiếp tục triển khai SEO và các hoạt động marketing sau khi website được đưa vào sử dụng.

Website cũng có thể được xây dựng theo định hướng tích hợp với các công cụ đo lường, quảng cáo, mạng xã hội hoặc những hệ thống khác tùy theo yêu cầu của từng dự án.

Việc tính toán khả năng mở rộng ngay từ đầu giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để phát triển website khi quy mô sản phẩm, nội dung hoặc hoạt động marketing tăng lên.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình quản trị và phát triển website

Sau khi website hoàn thành, khả năng quản trị và cập nhật nội dung là một yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh dịch vụ thiết kế website, Cánh Cam còn cung cấp dịch vụ chăm sóc website, tên miền, máy chủ lưu trữ, SSL, SEO, quảng cáo trực tuyến, quản trị Fanpage và Social Media (truyền thông xã hội). Hệ thống dịch vụ này cho phép doanh nghiệp có thể lựa chọn thêm các giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển sau khi website đi vào vận hành.

Cánh Cam Agency được thành lập từ năm 2005 và hiện có hơn 20 năm hoạt động (Ảnh: Cánh Cam Agency).

Đối với những doanh nghiệp đang triển khai đồng thời nhiều hoạt động digital marketing, việc website được kết nối với SEO, quảng cáo, mạng xã hội và các công cụ đo lường có thể giúp quá trình vận hành được đồng bộ hơn.

Cánh Cam Agency được thành lập từ năm 2005 và hiện có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website và digital marketing (tiếp thị trực tuyến). Theo thông tin từ doanh nghiệp, đơn vị đã triển khai hơn 6.500 dự án cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, giáo dục, tài chính, nhà hàng, khách sạn và nhiều ngành nghề khác.

Kinh nghiệm triển khai đa dạng giúp đội ngũ có cơ sở để tiếp cận từng dự án theo yêu cầu riêng, thay vì sử dụng một mô hình website cố định cho mọi doanh nghiệp.

Website không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn có thể tiếp tục được bổ sung sản phẩm, dịch vụ, nội dung và chức năng trong quá trình doanh nghiệp phát triển.

Theo định hướng của Cánh Cam, mỗi dự án cần được xây dựng dựa trên mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp, đồng thời chú trọng khả năng quản trị, hiệu suất và phát triển về sau.

Thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn thành một giao diện, giải pháp được hướng đến là tạo ra một nền tảng có thể đồng hành cùng các hoạt động thương hiệu, SEO, marketing và kinh doanh trực tuyến.

Cánh Cam Agency hiện cung cấp dịch vụ thiết kế website cho nhiều nhóm doanh nghiệp, từ website giới thiệu thương hiệu đến các dự án thương mại điện tử và website có yêu cầu riêng về giao diện, chức năng.

Thông tin dịch vụ thiết kế website Cánh Cam

Website: https://www.canhcam.vn/thiet-ke-website

Hotline: 028 6273 0815

Email: info@canhcam.com

Trụ sở chính: 156 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TPHCM

Cánh Cam Thủ Đức: 606/56 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Cánh Cam Australia: Unit 2, 77/79 Ashley St, Braybrook VIC 3019, Australia.