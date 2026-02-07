Căng thẳng thanh khoản giảm, lãi suất các ngân hàng cho nhau vay hạ nhiệt

Ngày 5/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND tiếp tục giảm thêm 1,05-1,5 điểm % ở hầu hết kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống ngoại trừ tăng mạnh 2,6 điểm % ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên trước đó. Theo đó, lãi suất qua đêm hiện là 8,5%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 8,6%/năm, 1 tháng là 8,5%/năm, cao nhất là kỳ hạn 2 tuần là 9%/năm.

Trên thị trường mở, ở phiên ngày 6/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 7.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Tổng cộng có 12.420,79 tỷ đồng trúng thầu, trong đó hơn 4.073 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, có hơn 1.986 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và hơn 6.360 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 56 ngày. Hơn 5.764 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, hôm 5/2, NHNN bơm ròng trên 6.656 tỷ đồng ra thị trường; trong đó có hơn 456.650 tỷ đồng được lưu hành trên kênh cầm cố.

Tính chung 4 ngày của tuần này, NHNN đã bơm ra hơn 136.000 tỷ đồng ra hệ thống ngân hàng qua kênh OMO để hỗ trợ thanh khoản. So với mức bơm thanh khoản lần lượt là 55.000 tỷ đồng và 65.000 tỷ đồng hai phiên đầu tuần thì hai phiên gần đây, tốc độ bơm tiền qua kênh OMO của NHNN giảm hẳn.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong ngày 5/2 (Ảnh: Vira).

Được biết, bên cạnh bơm ròng qua kênh OMO, NHNN còn tăng thanh khoản tiền đồng cho thị trường thông qua kênh hoán đổi ngoại tệ USD/VND. Nhờ các giải pháp can thiệp tích cực này, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn cho vay qua đêm đã hạ từ 17% ngày 3/2 xuống còn 10% phiên 4/2 và còn 8,5% phiên ngày 5/2.

Chuyên gia cho biết, căng thẳng thanh khoản gần đây mang tính cục bộ. Cuối năm thường là thời điểm các ngân hàng đang thực hiện cơ cấu lại danh mục cho vay, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm giáp Tết, khiến thanh khoản hệ thống tạm thời bị thu hẹp. Khi hoạt động cơ cấu lại danh mục cho vay diễn ra trong bối cảnh thanh khoản không còn dồi dào, áp lực đã đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Chưa kể, một phần thanh khoản hệ thống bị hút về tài khoản của Kho bạc Nhà nước khi các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần bổ sung bộ đệm dự trữ thanh khoản cho dịp Tết, do đây là thời điểm nhu cầu tiền mặt và chi tiêu của người dân rất lớn.

Hiện, nhờ sự can thiệp thông qua hoán đổi ngoại tệ USD/VND, căng thẳng thanh khoản đã giảm áp lực đáng kể.