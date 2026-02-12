Cận nghỉ Tết, loạt đại gia thông báo chốt ngày gặp mặt cổ đông

Nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự.

Kỳ họp cổ đông là kỳ họp thường niên của các doanh nghiệp niêm yết. Tại đây, ban lãnh đạo sẽ công bố về tình hình, kết quả đạt được năm qua. Song song đó, các doanh nghiệp lên kế hoạch cho năm mới và sẽ thông qua ý kiến cổ đông biểu quyết để chính thức triển khai.

Kỳ họp cổ đông cũng là nơi được mong chờ, khi trong năm rất nhiều diễn biến xảy ra với nhóm ngành, cổ phiếu mà họ nắm giữ; do đó, đây sẽ là dịp để cổ đông được chất vấn trực tiếp với lãnh đạo, song song kiến nghị, đóng góp ý kiến về kinh doanh, về các quyền lợi như chia cổ tức bằng tiền, chia cổ phiếu thưởng…

Các cổ đông thảo luận tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của một doanh nghiệp (Ảnh: DT).

Thống kê cho thấy ngay trước thềm nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nhiều công ty của các đại gia có tiếng trên sàn đã thông báo chốt quyền họp cổ đông.

Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 10/3, với thời gian họp dự kiến vào ngày 16/4 tại Hà Nội.

Cùng ngày 10/3, Công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (mã chứng khoán: MCM) trong hệ sinh thái doanh nghiệp sữa của bà Mai Kiều Liên cũng chốt danh sách cổ đông họp mặt thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 20/4.

Công ty Cơ điện lạnh REE (mã chứng khoán: REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp thường niên là ngày 27/2. Phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tại.

Đại diện một đơn vị của nhóm Viettel là Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR) cho biết ngày 9/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được doanh nghiệp thông báo trong thư mời gửi cổ đông.

Ở khối tài chính, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) của doanh nhân Đặng Khắc Vỹ thì chốt danh sách vào ngày 9/3 và dự kiến tổ chức kỳ họp cổ đông vào ngày 8/4 tại TPHCM.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) cũng vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 12/3. Hay Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 5/3…